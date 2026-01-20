Lavoro a Bari, la multinazionale Agap2 cerca personale: le selezioni il 29 gennaio

Prosegue la programmazione degli eventi finalizzati alla ricerca e alla selezione di personale realizzati da Porta Futuro Bari, il job centre del Comune di Bari.

Giovedì 29 gennaio, alle ore 9.30, presso la sala eventi di Porta Futuro Bari, in via Ravanas 233 – ex Manifattura dei Tabacchi di Bari, si terrà un recruiting day di Agap2 Italia, multinazionale di consulenza operativa, specializzata nel settore dell’ingegneria e dell’IT, parte del Gruppo MoOngy.

Agap2 nata in Portogallo nel 2005, oggi è presente in quattordici Paesi europei. In Italia, dal 2018 ad oggi, la multinazionale ha aperto sedi a Milano, Brescia, Parma, Roma con oltre 900 dipendenti assunti.

L’evento in programma il 29 gennaio sarà finalizzato alla ricerca di meccanici, elettronici, TLC, civili, edili e infrastrutturali, ingegneri gestionali, informatici. Le risorse selezionate, sia con profilo junior sia profilo senior, verranno assunte da Agap2 Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegate presso la sede di Bari, di prossima apertura, o in altre sedi italiane.

In occasione dell’evento, dopo un primo momento di presentazione aziendale e dei profili ricercati, tutti gli interessati potranno sostenere, in ordine di arrivo, un colloquio conoscitivo individuale con i referenti aziendali.

Il recruiting day organizzato per conto di Agap2 Italia rientra nelle azioni strategiche sviluppate sul territorio da Porta Futuro Bari, job centre promosso e gestito dal Comune di Bari, dedicato al mondo del lavoro, alla promozione di attività e di servizi rivolti a cittadini e aziende.

Il job centre, realizzato con l’obiettivo di favorire l’occupazione lavorativa, facilitare l’incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio, garantisce l’erogazione di servizi gratuiti tramite iscrizione al portale www.portafuturobari.it.

Per partecipare al recruiting day è necessario compilare il modulo online, al link: https://tinyurl.com/2rp4sdc7

Contatti

Porta Futuro Bari

c/o Ex Manifattura dei Tabacchi di Bari

Via Pietro Ravanas, 233 (Ingresso principale Ex Manifattura dei Tabacchi di Bari)

Giorni e orari di apertura

Dal lunedì al giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30

Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Informazioni: 080 577 26 69

e-mail: info@portafuturobari.it

Sito web: www.portafuturobari.it

Facebook: Porta Futuro Bari

Instagram: portafuturo.bari

LinkedIn: Porta Futuro Bari