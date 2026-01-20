MARTEDì, 20 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,616 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,616 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Cantiere Brt a Bari, al via i lavori in via Caldarola: stop al transito sulla corsia centrale

Fino al 20 febbraio

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 11:15
freepik
  • 53 sec

Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei “Next Generation” nell’ambito del PNRR. È stata firmata un’ordinanza dirigenziale che dispone il divieto di transito sulla carreggiata centrale di via Caldarola, nel tratto compreso tra viale Archimede e via Loiacono.

Il provvedimento è finalizzato alla realizzazione della corsia riservata ai mezzi elettrici del BRT, che in futuro percorreranno la parte centrale dell’arteria, mentre le due carreggiate laterali resteranno dedicate al traffico veicolare privato. I lavori prevedono la scarifica dell’asfalto esistente, la posa di una guaina rinforzante e dello strato di binder, con successiva realizzazione del nuovo manto stradale di colore rosso.

Condizioni meteo permettendo, le operazioni dovrebbero concludersi entro due o tre settimane. Al termine, la carreggiata centrale tornerà temporaneamente percorribile da tutti i veicoli fino all’attivazione definitiva del sistema BRT. Il divieto di transito è in vigore da oggi e fino al 20 febbraio 2026, esclusivamente sulla carreggiata centrale del tratto interessato. Sono esentati dal provvedimento i mezzi dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici, nonché i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei servizi di emergenza. Per aggiornamenti sui cantieri attivi o in fase di avvio sul territorio cittadino è operativo il call center comunale al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, rubano smartphone a turisti in...

Due cittadini di nazionalità straniera, di 24 e 17 anni, sono...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Cantiere Brt a Bari, al via...

Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema BRT – Bus...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Incidente sulla provinciale per Adelfia, Acquaviva...

“Un dolore che ci lascia senza parole. Oggi Acquaviva è ferita”....
- 20 Gennaio 2026
Cronaca

Truffe agli anziani, smantellata organizzazione con...

È un’operazione di vasta portata, con risvolti anche in Puglia, quella...
- 20 Gennaio 2026