Cantiere Brt a Bari, al via i lavori in via Caldarola: stop al transito sulla corsia centrale

Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei “Next Generation” nell’ambito del PNRR. È stata firmata un’ordinanza dirigenziale che dispone il divieto di transito sulla carreggiata centrale di via Caldarola, nel tratto compreso tra viale Archimede e via Loiacono.

Il provvedimento è finalizzato alla realizzazione della corsia riservata ai mezzi elettrici del BRT, che in futuro percorreranno la parte centrale dell’arteria, mentre le due carreggiate laterali resteranno dedicate al traffico veicolare privato. I lavori prevedono la scarifica dell’asfalto esistente, la posa di una guaina rinforzante e dello strato di binder, con successiva realizzazione del nuovo manto stradale di colore rosso.

Condizioni meteo permettendo, le operazioni dovrebbero concludersi entro due o tre settimane. Al termine, la carreggiata centrale tornerà temporaneamente percorribile da tutti i veicoli fino all’attivazione definitiva del sistema BRT. Il divieto di transito è in vigore da oggi e fino al 20 febbraio 2026, esclusivamente sulla carreggiata centrale del tratto interessato. Sono esentati dal provvedimento i mezzi dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici, nonché i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei servizi di emergenza. Per aggiornamenti sui cantieri attivi o in fase di avvio sul territorio cittadino è operativo il call center comunale al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

Foto repertorio