Incidente sulla provinciale per Adelfia, Acquaviva piange Gianvito e Denise: “Dolore che lascia senza parole”

“Un dolore che ci lascia senza parole. Oggi Acquaviva è ferita”. Così il sindaco di Acquaviva, sindaco Marco Lenoci, in merito alla tragedia che ha colpito la comunità di Acquaviva delle Fonti dopo il grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada provinciale per Adelfia.

Nel messaggio diffuso sui social e sulla pagina ufficiale del Comune, il primo cittadino ha espresso il cordoglio dell’intera città per la morte di Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, 14 anni. “Scrivo da sindaco, ma prima ancora da padre: il pensiero va subito alle famiglie, a chi ha visto crollare il mondo addosso”, ha scritto Lenoci, annunciando la proclamazione del lutto cittadino “come segno di una comunità che si ferma e si raccoglie davanti a una perdita immensa”. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la Volkswagen Passat guidata dal 18enne avrebbe sbandato per cause ancora da accertare, andando a collidere con un autobus della Sita. L’impatto ha provocato il capovolgimento e il grave danneggiamento della vettura.

Un altro passeggero dell’auto, 19 anni, è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Miulli, mentre alcuni occupanti del mezzo pubblico, compreso il conducente, hanno riportato ferite lievi. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto la comunità di Acquaviva resta in attesa di notizie sulle condizioni del giovane ferito, unita nel cordoglio per le due giovani vittime.

Foto Vivilastrada