MARTEDì, 20 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,635 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,635 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Decaro a Lecce per la festa di San Sebastiano: “La gratitudine di tutti i pugliesi alle donne e agli uomini della Polizia locale”

"Fondamentali per la crescita delle nostre città e la tenuta della comunità”

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 16:48
Decaro a Lecce per la festa di San Sebastiano 3
  • 3 min

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha partecipato questa mattina a Lecce alla cerimonia provinciale in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale.

“Celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale, significa rinnovare ogni anno un momento di riflessione e di gratitudine – ha dichiarato Decaro nel suo discorso di saluto – verso chi, con discrezione e senso del dovere, si prende cura delle nostre città, della vita delle persone, dei servizi pubblici e del rispetto delle regole.

Il Sindaco è stato definito dal presidente Mattarella come il terminale più esposto dalla Repubblica. Donne e uomini della Polizia locale sono il volto e la voce di quel terminale della Repubblica. Si tratta di persone a cui si rivolgono i cittadini in un equilibrio non semplice: il rispetto delle regole e la comprensione tra la determinazione e l’umanità.

Sono quelle persone che aiutano a tenere insieme la nostra comunità e lo fanno anche con nuove specializzazioni e nuove competenze: dall’ambiente, alla gestione dei grandi eventi. Con le circolari del Ministero dell’Interno, la Polizia locale ha svolto attività di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, sotto la guida delle procure o delle questure, negli anni ha maturato competenze fondamentali per la crescita delle città.

A quelle donne e a quegli uomini va la riconoscenza delle istituzioni e dei cittadini, insieme all’augurio di poter continuare a svolgere il proprio servizio con dignità, sicurezza e orgoglio.
Avevo promesso alla sindaca che sarei venuto a Lecce alla prima occasione e oggi sono qui per la festa di San Sebastiano. Mi ha fatto piacere oggi stare insieme agli agenti della Polizia locale e ai sindaci che indossano la fascia, che un po’ mi manca, per dire loro grazie a nome di tutti i pugliesi. La Regione Puglia – ha concluso Decaro – riconosce e sostiene il lavoro della Polizia locale come parte integrante di una visione di comunità più giusta, rispettosa delle regole e più solidale”.

La cerimonia, organizzata dal Corpo della Polizia locale di Lecce, in collaborazione con As.Com. (Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia locale della Provincia di Lecce), si è svolta a piazza Sant’Oronzo (con la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti in servizio delle Polizie Locali d’Italia) e in Cattedrale con la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Lecce.

Tra le autorità presenti il prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, e la sindaca Adriana Poli Bortone.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Turismo: 2025 verso record di presenze...

Turismo straniero da record. Nel 2025 le presenze straniere in Italia...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, lavori via Argiro: in quattro...

"Il cantiere di via Argiro è la punta dell'iceberg di una...
- 20 Gennaio 2026
Primo Piano

Bari, uomo ucciso nel quartiere Carrassi:...

Sono stati almeno dieci i fendenti che hanno colpito al torace...
- 20 Gennaio 2026
Attualità

Un anno di Bar-n-out: il bar...

Ogni mattina, dietro il bancone del Bar-n-out, c’è chi sistema le...
- 20 Gennaio 2026