Decaro a Lecce per la festa di San Sebastiano: “La gratitudine di tutti i pugliesi alle donne e agli uomini della Polizia locale”

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha partecipato questa mattina a Lecce alla cerimonia provinciale in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale.

“Celebrare San Sebastiano, patrono della polizia locale, significa rinnovare ogni anno un momento di riflessione e di gratitudine – ha dichiarato Decaro nel suo discorso di saluto – verso chi, con discrezione e senso del dovere, si prende cura delle nostre città, della vita delle persone, dei servizi pubblici e del rispetto delle regole.

Il Sindaco è stato definito dal presidente Mattarella come il terminale più esposto dalla Repubblica. Donne e uomini della Polizia locale sono il volto e la voce di quel terminale della Repubblica. Si tratta di persone a cui si rivolgono i cittadini in un equilibrio non semplice: il rispetto delle regole e la comprensione tra la determinazione e l’umanità.

Sono quelle persone che aiutano a tenere insieme la nostra comunità e lo fanno anche con nuove specializzazioni e nuove competenze: dall’ambiente, alla gestione dei grandi eventi. Con le circolari del Ministero dell’Interno, la Polizia locale ha svolto attività di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, sotto la guida delle procure o delle questure, negli anni ha maturato competenze fondamentali per la crescita delle città.

A quelle donne e a quegli uomini va la riconoscenza delle istituzioni e dei cittadini, insieme all’augurio di poter continuare a svolgere il proprio servizio con dignità, sicurezza e orgoglio.

Avevo promesso alla sindaca che sarei venuto a Lecce alla prima occasione e oggi sono qui per la festa di San Sebastiano. Mi ha fatto piacere oggi stare insieme agli agenti della Polizia locale e ai sindaci che indossano la fascia, che un po’ mi manca, per dire loro grazie a nome di tutti i pugliesi. La Regione Puglia – ha concluso Decaro – riconosce e sostiene il lavoro della Polizia locale come parte integrante di una visione di comunità più giusta, rispettosa delle regole e più solidale”.

La cerimonia, organizzata dal Corpo della Polizia locale di Lecce, in collaborazione con As.Com. (Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia locale della Provincia di Lecce), si è svolta a piazza Sant’Oronzo (con la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti in servizio delle Polizie Locali d’Italia) e in Cattedrale con la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Lecce.

Tra le autorità presenti il prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, e la sindaca Adriana Poli Bortone.