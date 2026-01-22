Bari, cantiere in via Argiro in stallo e calo degli incassi per il commercio: FdI chiede chiarimenti

Ieri mattina il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha inviato un’interrogazione urgente all’assessore ai Lavori pubblici, Domenico Scaramuzzi, chiedendo chiarimenti sulla situazione del cantiere di via Argiro e sui ritardi accumulati dall’impresa appaltatrice. Nel documento si fa riferimento alla risoluzione in danno avviata dalla Ripartizione nei confronti della ditta, con l’obiettivo di ottenere garanzie sul completamento delle opere secondo il nuovo cronoprogramma e di evitare il rischio di perdere il finanziamento del PNRR.

Con lo stesso atto, i consiglieri chiedono all’amministrazione come intenda procedere rispetto alle richieste di ristori economici avanzate dai commercianti della zona, che segnalano pesanti ripercussioni sulle attività a causa del prolungarsi dei lavori. La presa di posizione segue un incontro avvenuto il giorno precedente in Comune con una delegazione del Comitato di via Argiro, al termine del quale Fratelli d’Italia ha diffuso una nota in cui denuncia una gestione definita “fallimentare” del cantiere. Nel comunicato si sottolinea che, a fronte delle tempistiche annunciate a metà settembre, in quattro mesi sarebbe stato completato solo mezzo isolato, mentre sugli altri tratti persisterebbero difficoltà operative.

Secondo il gruppo consiliare, i ritardi starebbero causando un calo degli incassi per le attività commerciali e disagi per residenti e cittadini. Da qui la richiesta di risposte sull’effettivo stato dei lavori e sulle misure che l’amministrazione intende adottare per tutelare il tessuto economico della strada e garantire il rispetto delle scadenze previste.