Educazione ambientale a Bari, il Municipio 5 vince la sfida “Municirco”

Si è conclusa con la vittoria del Municipio V la competizione “Municirco”, la sfida tra i Municipi cittadini dedicata alla raccolta differenziata e alla sensibilizzazione ambientale, promossa dal Comune e da Amiu Puglia con il supporto di Conai. Per due mesi la città è stata attraversata dalla carovana di “Municirco”, con eventi e spettacoli curati da Mr Big Circus che hanno coinvolto adulti e bambini nelle principali piazze. Al termine della classifica, dietro al Municipio V si sono posizionati, nell’ordine, i Municipi III, IV, I e II.

L’iniziativa ora si sposta nelle scuole. Lo ha annunciato l’assessore al Clima, alla Transizione Ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino, spiegando che insieme alle presidenti dei Municipi è stato individuato un istituto per ciascun territorio, con l’obiettivo di portare nelle aule le regole del corretto conferimento dei rifiuti attraverso attività ludiche rivolte agli studenti e alle famiglie. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le buone pratiche per raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata prevista dalle normative nazionali ed europee, con ricadute anche sul contenimento dei costi della Tari.

Sull’esito della competizione è intervenuta anche la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, che ha definito “Municirco” un’occasione per coinvolgere i cittadini sul rispetto del territorio e sull’importanza dell’educazione ambientale. L’azienda, ha ricordato, è impegnata da un anno in campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie, affiancate da eventi in piazza e da una campagna social per ridurre gli errori più comuni nella separazione dei rifiuti. Oltre al riconoscimento simbolico, per il Municipio V è previsto anche un premio per la valorizzazione del territorio, che verrà assegnato nelle prossime settimane.