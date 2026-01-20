MARTEDì, 20 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,627 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,627 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Educazione ambientale a Bari, il Municipio 5 vince la sfida “Municirco”

Conclusa la competizione promossa da Comune, Amiu Puglia e Conai. L’iniziativa prosegue nelle scuole

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 12:07
Municipio 5
  • 2 min

Si è conclusa con la vittoria del Municipio V la competizione “Municirco”, la sfida tra i Municipi cittadini dedicata alla raccolta differenziata e alla sensibilizzazione ambientale, promossa dal Comune e da Amiu Puglia con il supporto di Conai. Per due mesi la città è stata attraversata dalla carovana di “Municirco”, con eventi e spettacoli curati da Mr Big Circus che hanno coinvolto adulti e bambini nelle principali piazze. Al termine della classifica, dietro al Municipio V si sono posizionati, nell’ordine, i Municipi III, IV, I e II.

L’iniziativa ora si sposta nelle scuole. Lo ha annunciato l’assessore al Clima, alla Transizione Ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino, spiegando che insieme alle presidenti dei Municipi è stato individuato un istituto per ciascun territorio, con l’obiettivo di portare nelle aule le regole del corretto conferimento dei rifiuti attraverso attività ludiche rivolte agli studenti e alle famiglie. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le buone pratiche per raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata prevista dalle normative nazionali ed europee, con ricadute anche sul contenimento dei costi della Tari.

Sull’esito della competizione è intervenuta anche la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, che ha definito “Municirco” un’occasione per coinvolgere i cittadini sul rispetto del territorio e sull’importanza dell’educazione ambientale. L’azienda, ha ricordato, è impegnata da un anno in campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie, affiancate da eventi in piazza e da una campagna social per ridurre gli errori più comuni nella separazione dei rifiuti. Oltre al riconoscimento simbolico, per il Municipio V è previsto anche un premio per la valorizzazione del territorio, che verrà assegnato nelle prossime settimane.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

In Puglia arrivano i Pooh. Un...

Il 20 agosto 2026 la Puglia si prepara ad accogliere uno...
- 20 Gennaio 2026
Attualità

A14, chiusura notturna del tratto Trani–Molfetta...

Per consentire lo svolgimento di attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli...
- 20 Gennaio 2026
Cronaca , Primo Piano

Crolla il solaio di una abitazione...

Parte di un solaio di un'abitazione è crollata dopo un incendio...
- 20 Gennaio 2026
Dalla città

Lavoro a Bari, la multinazionale Agap2...

Prosegue la programmazione degli eventi finalizzati alla ricerca e alla selezione...
- 20 Gennaio 2026