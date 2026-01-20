Bari celebra la festa di san Sebastiano, Leccese: “Riforma polizia non più rinviabile”

In occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il sindaco e delegato nazionale ANCI per la Sicurezza e la Polizia Locale, Vito Leccese, è intervenuto sul tema della riforma del comparto, definendola un passaggio “necessario e non più rinviabile”.

Nel suo intervento, Leccese ha sottolineato la necessità di rafforzare gli organici, garantire strumenti di lavoro adeguati e assicurare tutele coerenti con la natura del servizio svolto dagli operatori, evidenziando come il quadro normativo vigente, fermo da circa quarant’anni, non rispecchi più la realtà quotidiana in cui la Polizia Locale opera.

Il primo cittadino ha ricordato come, nel tempo, il ruolo del corpo si sia progressivamente ampliato, con un aumento delle responsabilità e delle aspettative da parte dei cittadini. A questo cambiamento, ha aggiunto, devono corrispondere scelte capaci di riconoscere il valore del lavoro svolto e di mettere il personale nelle condizioni di operare al meglio.

Nel corso della mattinata Leccese ha inoltre richiamato il proprio impegno a livello nazionale nel ruolo di delegato ANCI alla Sicurezza, ribadendo l’importanza di un confronto costante per sostenere il percorso di riforma. In chiusura, il sindaco ha espresso un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Locale per l’attività svolta quotidianamente al servizio delle comunità, richiamando il valore dell’impegno e del coraggio che caratterizzano il loro operato.