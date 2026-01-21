‘Maratona’ al Policlinico di Bari: eseguiti quattro trapianti di fegato in 24 ore

Quattro trapianti di fegato eseguiti in 24 ore al policlinico di bari, tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, grazie a 3 donazioni provenienti da ospedali pugliesi e una da fuori regione destinata a un paziente in urgenza.

I trapianti sono stati effettuati dall’equipe guidata dal prof. Francesco Tandoi, direttore dell’unità operativa di chirurgia epatobiliare e del centro trapianti di fegato del Policlinico di Bari, che ha portato a termine una vera e propria “maratona” chirurgica per rispondere tempestivamente alle necessità cliniche dei pazienti in lista, compresi casi con carattere di urgenza.

Un lavoro di rete che ha richiesto un coordinamento puntuale e continuo tra le strutture ospedaliere coinvolte e le equipe dedicate ai prelievi e al trasporto degli organi, grazie all’attività del centro regionale trapianti, consentendo di incastrare nel blocco operatorio di Asclepios più interventi in tempi ravvicinati e garantire l’esecuzione di tutti i trapianti.

“In poche ore – spiega il prof. Tandoi – siamo riusciti a portare a termine quattro trapianti di fegato superando mille difficoltà grazie al lavoro corale della nostra equipe di chirurghi, epatologi, anestesisti-rianimatori, infermieri di reparto, sala operatoria, rianimazione e laboratori, così come al costante supporto del personale del centro trasfusionale”.

“È la dimostrazione concreta di quanto la rete trapiantologica funzioni in modo integrato – spiega il coordinatore del CRT, Loreto Gesualdo –. Lo scorso anno abbiamo concluso con un record, realizzando 68 trapianti di fegato complessivi, rispetto ai 61 del 2024. Un ringraziamento speciale va sempre alle famiglie dei donatori: il loro gesto altruistico permette di salvare vite umane e offrire speranza a chi ne ha bisogno. La loro generosità è un esempio per tutti”.

“L’attività trapiantologica del Policlinico di Bari si conferma un punto di riferimento per il Mezzogiorno: per chi è in lista per un trapianto di fegato possiamo garantire tempi di attesa tra i più bassi in Italia, circa due mesi contro una media nazionale di un anno e sei mesi. Grazie a competenze altamente specialistiche e a una collaborazione strutturata con il centro regionale e nazionale trapianti, possiamo offrire risposte immediate e salvavita anche in condizioni di massimo carico delle sale operatorie”, conclude il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.