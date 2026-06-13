Turismo, dalla storia al paesaggio sino alla letteratura: ecco Gradara

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Un viaggio tra storia, romanticismo e suggestioni dantesche. Siamo a Gradara, uno dei borghi più affascinanti delle Marche, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Adagiato sulla sommità di una collina al confine tra Marche e Romagna, questo piccolo centro conserva ancora oggi un’atmosfera medievale quasi intatta, fatta di mura possenti, vicoli acciottolati e antiche leggende che continuano ad affascinare visitatori provenienti da tutta Italia.

Un borgo sospeso nel tempo

Varcata la cinta muraria, Gradara accoglie i visitatori con un dedalo di stradine, piccole piazze, botteghe artigiane e osterie che sembrano appartenere a un’altra epoca. Il borgo è racchiuso da due cerchie di mura perfettamente conservate che contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Passeggiare tra i vicoli significa immergersi nella storia e godersi scorci suggestivi che raccontano secoli di vita medievale. Nelle giornate più limpide, inoltre, lo sguardo può spaziare dalle colline marchigiane fino al mare della Riviera Romagnola.

Il Castello di Gradara

Il simbolo indiscusso del borgo è il Castello di Gradara, una delle fortezze medievali meglio conservate d’Italia. Costruito intorno al 1150, domina il territorio da un’altitudine di 142 metri sul livello del mare e per secoli ha rappresentato un punto strategico tra Marche e Romagna. La rocca passò nelle mani di importanti famiglie nobiliari, tra cui i Malatesta, gli Sforza, i Della Rovere, i Borgia e i Medici, prima di entrare a far parte dello Stato Pontificio. Oggi le sue sale permettono di scoprire la vita quotidiana dell’epoca attraverso arredi, armature, armi e testimonianze storiche. Tra le curiosità più affascinanti vi è il cosiddetto “Orecchio di Dioniso”, un’apertura nascosta nella cappella che consentiva ai signori del castello di ascoltare conversazioni e confessioni dall’ambiente sovrastante.

La leggenda di Paolo e Francesca

Gradara è conosciuta in tutto il mondo per essere il luogo simbolo della tragica storia d’amore tra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, resa immortale da Dante Alighieri nel quinto canto dell’Inferno. Secondo la tradizione, Francesca fu ingannata e convinta di sposare Paolo, detto “il Bello”, salvo poi scoprire di essere stata promessa al fratello Gianciotto Malatesta. Tra Paolo e Francesca nacque comunque un profondo amore che venne scoperto da Gianciotto, il quale, accecato dalla gelosia, li uccise entrambi. All’interno del castello è ancora possibile visitare gli ambienti legati alla leggenda, compresa la stanza dove, secondo il racconto popolare, si consumò la tragedia. Una storia che continua a rendere Gradara uno dei borghi più romantici d’Italia.

I camminamenti di ronda

Tra le esperienze più suggestive da vivere a Gradara vi è la passeggiata lungo i camminamenti di ronda. Il percorso, lungo circa 300 metri, segue le antiche mura e consente di osservare il borgo e il territorio circostante dalla stessa prospettiva delle guardie medievali. Da qui si possono ammirare le colline marchigiane, la campagna romagnola e, nelle giornate più terse, anche il mare Adriatico. Un panorama che contribuisce a rendere ancora più affascinante la visita.

Il Museo Storico e le grotte sotterranee

Per approfondire la storia del borgo è possibile visitare il Museo Storico di Gradara, situato in Piazza V Novembre. Al suo interno sono conservati reperti archeologici, strumenti di lavoro, ricostruzioni di armi medievali e una sezione dedicata alla vita contadina di un tempo. Particolarmente interessante è anche il percorso sotterraneo che permette di esplorare alcune delle antiche grotte tufacee medievali risalenti tra il IV e il V secolo d.C., testimonianza di un passato ancora più remoto.

Un borgo da visitare tutto l’anno

Gradara è una destinazione che sa conquistare in ogni stagione. In primavera e in estate il borgo si anima con eventi culturali, spettacoli storici e rievocazioni medievali. In autunno i colori della campagna circostante regalano panorami suggestivi, mentre in inverno le mura illuminate e le atmosfere raccolte rendono il paese particolarmente romantico. Tra storia, leggende, panorami e cultura, Gradara rappresenta una delle mete più affascinanti delle Marche, un luogo dove il Medioevo sembra non essere mai finito e dove ogni pietra racconta una storia.