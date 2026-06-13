Scuola, Its, Università e imprese: in Puglia nasce un nuovo modello di formazione

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La Puglia punta sulla formazione tecnico-professionale con la nascita di Apulia Campus, un nuovo modello di campus regionale diffuso destinato a integrare scuola, ITS Academy, università, imprese ed enti di ricerca. Il progetto è stato presentato negli scorsi giorni e si inserisce nel percorso di sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale legata al modello “4+2”, che prevede quattro anni di istruzione tecnica o professionale seguiti da due anni negli ITS Academy.

L’iniziativa prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Istituto Garibaldi nel centro storico di Lecce e la realizzazione di interventi infrastrutturali nell’area di Locorotondo. Le due sedi costituiranno i principali poli di una rete regionale che metterà in collegamento laboratori, aule specialistiche, servizi e infrastrutture tecnologiche dedicate alla didattica e all’innovazione.

L’obiettivo è creare un ecosistema formativo capace di favorire la collaborazione tra scuole, ITS Academy, università, enti di ricerca, organismi di alta formazione, amministrazioni locali e imprese, sviluppando percorsi sempre più vicini alle esigenze del mondo produttivo e dei territori. Secondo quanto illustrato durante la presentazione, il modello si distingue per la sua configurazione policentrica, considerata un’esperienza innovativa nel panorama nazionale. Il campus, infatti, non sarà concentrato in un’unica struttura ma si svilupperà attraverso una rete integrata che consentirà a studenti, docenti, ricercatori e imprese di condividere spazi, competenze e opportunità formative.

Il progetto ha già ottenuto un finanziamento nazionale di due milioni di euro, assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la progettazione degli interventi previsti a Lecce e Locorotondo nell’ambito dell’avviso dedicato alla realizzazione dei primi campus della filiera tecnologico-professionale. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come il nuovo campus rappresenti anche un’opportunità di rigenerazione urbana e valorizzazione territoriale, con particolare riferimento al recupero dell’ex Istituto Garibaldi nel centro storico leccese e al rafforzamento del polo agroalimentare di Locorotondo.

Apulia Campus è inoltre diventato oggetto di studio da parte di INDIRE, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, che ha avviato un approfondimento sul modello pugliese riconoscendone il carattere innovativo e le potenzialità per il sistema nazionale dell’istruzione tecnologica superiore. L’iniziativa coinvolge Regione Puglia, Ufficio scolastico regionale, Comuni di Lecce e Locorotondo, ITS Academy, Università di Bari, Università del Salento, Politecnico di Bari e numerosi enti di formazione e ricerca del territorio.