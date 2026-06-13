Medico aggredito al Pronto soccorso di Taranto, Iaia: “Episodio gravissimo, tolleranza zero”

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Un medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Taranto è stato aggredito mentre era impegnato nell’attività di assistenza ai cittadini. Sull’episodio è intervenuto il deputato Dario Iaia, esprimendo “ferma e totale condanna” per quella che definisce l’ennesima violenza ai danni del personale sanitario. “Si tratta di un fatto gravissimo e inaccettabile”, ha dichiarato Iaia, sottolineando come medici, infermieri e operatori sanitari lavorino spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti per garantire il diritto alla salute della collettività.

Secondo il parlamentare, aggredire un operatore sanitario significa colpire non solo il singolo professionista, ma l’intero sistema sanitario e il principio di tutela della vita umana. Iaia ha poi rivolto un ringraziamento all’Arma dei carabinieri per il tempestivo intervento e per l’applicazione delle disposizioni normative previste a tutela degli operatori sanitari. “Le misure introdotte e rafforzate dal Governo guidato da Giorgia Meloni rappresentano un segnale chiaro, lo Stato non intende più tollerare alcuna forma di violenza nei confronti di chi presta servizio negli ospedali, nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza”, ha affermato.

Il deputato ha richiamato poi anche l’inasprimento delle pene, l’arresto in flagranza differita e gli strumenti normativi introdotti negli ultimi anni, che consentirebbero alle forze dell’ordine di intervenire con maggiore efficacia nei confronti dei responsabili di simili condotte. Per Iaia resta comunque necessario proseguire nel rafforzamento delle misure di prevenzione, della sicurezza nei presidi sanitari e della tutela degli operatori, chiamati ogni giorno a garantire assistenza ai cittadini. “A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo piena solidarietà al medico aggredito e a tutto il personale sanitario tarantino”, ha concluso, assicurando il massimo impegno istituzionale affinché episodi di questo genere non vengano sottovalutati e trovino “una risposta ferma, immediata ed esemplare da parte dello Stato”.

Foto repertorio