Bari, torna “E-state a Palese”: musica, degustazioni e balli in largo Titolo

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Oggi, sabato 13 giugno, largo Titolo, a Palese, ospiterà la quarta edizione di “E-state a Palese”, l’evento organizzato dall’associazione Palese Insieme che animerà il lungomare con musica, spettacolo, stand e momenti di intrattenimento. L’appuntamento prenderà il via alle 18.30 e trasformerà l’area affacciata sull’Adriatico in uno spazio dedicato alla socialità e al divertimento. Protagonista della serata sarà “The Gladia Tour”, spettacolo musicale che accompagnerà il pubblico con un repertorio pensato per coinvolgere residenti e visitatori. Per l’occasione Largo Titolo si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto, con musica, luci e intrattenimento sul mare. Accanto agli spettacoli, saranno presenti esposizioni, stand e spazi dedicati alla convivialità. L’iniziativa rientra tra gli eventi estivi promossi per valorizzare il quartiere e favorire momenti di aggregazione attraverso il coinvolgimento delle realtà associative e commerciali del territorio. L’evento è a ingresso libero e si svolgerà sul lungomare di Palese a partire dalle ore 18.30.

Foto repertorio