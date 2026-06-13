SABATO, 13 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,016 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,016 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Arpal Puglia cerca personale: 97 posti disponibili per sanità, sociale e farmaceutico

I dettagli

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Giugno 2026 - 07:29
arpal Puglia recruting
  • 2 min
Annunci

fal


Sono 97 i posti di lavoro disponibili in Salento nei settori sanitario, socio-sanitario, chimico-farmaceutico, sociale e socio-pedagogico. Le opportunità saranno al centro della seconda edizione della Recruiting Week organizzata da Arpal Puglia attraverso i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce.

La ricerca riguarda numerose figure professionali, tra cui infermieri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, tecnici ortopedici, ostetriche, operatori socio-sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici radiologi, farmacisti, cosmetologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti, autisti soccorritori e autisti di scuolabus. Saranno 34 le aziende coinvolte nei colloqui di selezione, tra studi professionali, farmacie, centri di riabilitazione, Rsa, Rssa e cooperative sociali operanti nella provincia di Lecce.

La Recruiting Week si svolgerà in due modalità. I colloqui in presenza sono in programma dal 15 al 18 giugno, dalle 14 alle 17, nei Centri per l’Impiego del territorio: il 15 giugno a Gallipoli, Martano e Poggiardo; il 16 giugno a Campi Salentina, Galatina e Tricase; il 17 giugno a Maglie e Nardò; il 18 giugno a Lecce e Casarano. Per partecipare è necessario candidarsi preventivamente alle offerte attraverso il portale “Lavoro per Te Puglia” e presentarsi ai colloqui muniti di più copie del curriculum vitae.

Dal 15 al 30 giugno si terranno inoltre i colloqui online, riservati ai lavoratori che vivono fuori regione e interessati a trasferirsi o rientrare in Puglia nell’ambito della strategia regionale “#mareAsinistra”. Arpal Puglia invita inoltre gli interessati a iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O., uno strumento che consente di aumentare le possibilità di essere segnalati alle imprese e di ricevere aggiornamenti sulle nuove opportunità lavorative. Nel frattempo è disponibile anche il 22esimo report settimanale di Arpal Puglia con tutte le offerte di lavoro attive nei diversi settori professionali e gli appuntamenti in calendario, tra cui l’ICT Day di UniSalento in programma il prossimo 10 giugno. Le offerte di lavoro sono consultabili sul portale “Lavoro per Te Puglia” e sono aperte a candidate e candidati nel rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Lavoro

Arpal Puglia cerca personale: 97 posti...

Sono 97 i posti di lavoro disponibili in Salento nei settori...
- 13 Giugno 2026
Attualità

Medico aggredito al Pronto soccorso di...

Un medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Taranto è stato aggredito...
- 13 Giugno 2026
Dalla città

Bari, torna “E-state a Palese”: musica,...

Oggi, sabato 13 giugno, largo Titolo, a Palese, ospiterà la quarta...
- 13 Giugno 2026
Politica

Politica, Decaro: “Non mi sono pentito...

“La mattina quando mi sveglio mi chiedo: chi me lo fa...
- 13 Giugno 2026