Arpal Puglia cerca personale: 97 posti disponibili per sanità, sociale e farmaceutico

Annunci

Sono 97 i posti di lavoro disponibili in Salento nei settori sanitario, socio-sanitario, chimico-farmaceutico, sociale e socio-pedagogico. Le opportunità saranno al centro della seconda edizione della Recruiting Week organizzata da Arpal Puglia attraverso i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce.

La ricerca riguarda numerose figure professionali, tra cui infermieri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, tecnici ortopedici, ostetriche, operatori socio-sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici radiologi, farmacisti, cosmetologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti, autisti soccorritori e autisti di scuolabus. Saranno 34 le aziende coinvolte nei colloqui di selezione, tra studi professionali, farmacie, centri di riabilitazione, Rsa, Rssa e cooperative sociali operanti nella provincia di Lecce.

La Recruiting Week si svolgerà in due modalità. I colloqui in presenza sono in programma dal 15 al 18 giugno, dalle 14 alle 17, nei Centri per l’Impiego del territorio: il 15 giugno a Gallipoli, Martano e Poggiardo; il 16 giugno a Campi Salentina, Galatina e Tricase; il 17 giugno a Maglie e Nardò; il 18 giugno a Lecce e Casarano. Per partecipare è necessario candidarsi preventivamente alle offerte attraverso il portale “Lavoro per Te Puglia” e presentarsi ai colloqui muniti di più copie del curriculum vitae.

Dal 15 al 30 giugno si terranno inoltre i colloqui online, riservati ai lavoratori che vivono fuori regione e interessati a trasferirsi o rientrare in Puglia nell’ambito della strategia regionale “#mareAsinistra”. Arpal Puglia invita inoltre gli interessati a iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O., uno strumento che consente di aumentare le possibilità di essere segnalati alle imprese e di ricevere aggiornamenti sulle nuove opportunità lavorative. Nel frattempo è disponibile anche il 22esimo report settimanale di Arpal Puglia con tutte le offerte di lavoro attive nei diversi settori professionali e gli appuntamenti in calendario, tra cui l’ICT Day di UniSalento in programma il prossimo 10 giugno. Le offerte di lavoro sono consultabili sul portale “Lavoro per Te Puglia” e sono aperte a candidate e candidati nel rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità.