Bari, segnalazione su Youpol fa scattare l’arresto: sequestrato quasi un chilo di hashish

Un giovane di 20 anni, barese, con precedenti legati al mondo della droga, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Questura tramite l’applicazione “Youpol”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la segnalazione indicava la presenza di un borsone contenente droga all’interno di un condominio nel quartiere San Girolamo. Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno quindi avviato un servizio di osservazione nei pressi dello stabile per individuare il detentore del borsone.

Nel garage condominiale seminterrato, i poliziotti hanno notato il giovane avvicinarsi al borsone. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sostanza stupefacente del tipo hashish. I controlli sono stati estesi all’area circostante e hanno portato al recupero di ulteriore droga, nascosta nella controsoffittatura del garage.

Complessivamente, la sostanza sequestrata, in parte sotto forma di panetti e in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, ha raggiunto un peso di poco inferiore a un chilogrammo. L’arresto è stato eseguito nella fase delle indagini preliminari. La posizione del giovane sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria, nel contraddittorio con la difesa, e la sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata in sede processuale.