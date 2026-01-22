GIOVEDì, 22 GENNAIO 2026
Cadavere sulla provinciale di Taranto, forse investito da auto pirata

In corso le indagini da parte dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Gio, 22 Gennaio 2026 - 09:42
carabinieri
  • 50 sec

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Crispiano e Statte, in provincia di Taranto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino di origine straniera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un investimento da parte di un’automobile, che si sarebbe poi allontanata senza prestare soccorso. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a fornire ulteriori elementi per chiarire le cause della morte e le circostanze dell’episodio.

Foto repertorio

