“Meloni ammint a Bob”, così a Bari la lotta politica diventa atto vandalico

Sono indirizzate al governo, in particolare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni le scritte effettuate con bombolette spray lungo i muri perimetrali che costeggiano il futuro parco della Giustizia, in viale Falcone e Borsellino. Le opere, adesso vandalizzate, sono parte del progetto Murà che ha previsto la realizzazione di un murales lungo 300 metri. Oltre alla scritta rivolta alla presidente del Consiglio “Meloni ammint a Bob”, messaggio tutt’altro che “elegante”, compaiono scritte più “politicamente corrette” anche dedicate alla situazione in Palestina. Messaggi che, in vista dell’atto vandalico, perdono il loro senso etico di volontà di pace e giustizia per un paese tediato dalla guerra e dalla sofferenza.