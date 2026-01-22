Sono indirizzate al governo, in particolare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni le scritte effettuate con bombolette spray lungo i muri perimetrali che costeggiano il futuro parco della Giustizia, in viale Falcone e Borsellino. Le opere, adesso vandalizzate, sono parte del progetto Murà che ha previsto la realizzazione di un murales lungo 300 metri. Oltre alla scritta rivolta alla presidente del Consiglio “Meloni ammint a Bob”, messaggio tutt’altro che “elegante”, compaiono scritte più “politicamente corrette” anche dedicate alla situazione in Palestina. Messaggi che, in vista dell’atto vandalico, perdono il loro senso etico di volontà di pace e giustizia per un paese tediato dalla guerra e dalla sofferenza.
“Meloni ammint a Bob”, così a Bari la lotta politica diventa atto vandalico
Nel mirino i murales in viale Falcone e Borsellino realizzati per il progetto "Murà"
San Severo, esplosione davanti casa della...
Una notte di paura ha scosso ieri sera la città di...
Bitonto, rimosso l’ulivo positivo alla Xylella...
Un ulivo in agro di Bitonto è stato rimosso questa mattina...
Raccontare la quotidianità attraverso uno scatto,...
È stata presentata ieri a Palazzo della Città l’edizione 2026 del...
Processo CasaPound a Bari, slitta la...
È stata rinviata al 12 febbraio la sentenza del processo che...