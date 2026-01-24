Il quartiere di Bari invaso dai senzatetto, la triste ammissione: “Sono di Carrassi, ma me ne vergogno”

Portici usati come rifugio dei senzatetto con condizioni igieniche precarie e sporcizia. La denuncia si protrae da anni da parte dei residenti di Carrassi che ormai, come anche quelli di via Capruzzi, ma anche dell’Umbertino, si ritrovano a segnalare il problema, senza alcun intervento. Alcune persone senza fissa dimora trovano rifugio per la notte sotto i portici. La loro presenza, purtroppo, ha portato con sé una serie di problematiche che incidono profondamente sulla qualità della vita dei residenti e sulla vivibilità dell’intera zona. In particolare condizioni igieniche precarie: la sporcizia e i rifiuti abbandonati sotto i portici creano un ambiente insalubre e maleodorante, con conseguenti rischi per la salute pubblica. Si vive anche con un senso di insicurezza: la presenza di persone che dormono sotto i portici, soprattutto nelle ore serali e notturne, genera un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, che temono per la propria incolumità. Senza considerare il decoro urbano compromesso: l’immagine di una delle vie principali della città risulta gravemente compromessa da questa situazione di degrado.

“Sono di Carrassi ma perdonatemi un po’ me ne vergogno- commenta quindi amareggiato un residente – Non si fa nulla per tutto questo?”, centinaia i commenti dei tanti concittadini d’accordo con il suo pensiero.