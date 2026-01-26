Bari, a Santo Spirito spiaggia invasa da acciughe. Il caso diventa virale

Una scena inusuale ha sorpreso questa sera i residenti e i bagnanti a Santo Spirito, quartiere a nord di Bari: migliaia di pesci morti sono stati ritrovati sulle spiagge, come mostrano le foto e i video condivisi sui social network. Le immagini mostrano la riva ricoperta da piccoli pesci, che secondo alcune segnalazioni potrebbero essere sarde.

In un primo momento si era pensato ad un fenomeno naturale, spesso spettacolare, legato alla caccia dei predatori come tonni e branzini o ai cicli riproduttivi che spingono i banchi di pesci in acque costiere più basse. Ma dalle ultime ricostruzioni pare che sia stata opera dei pescatori che, a causa dell’eccessivo peso del pescato e per preservare l’incolumità dell’equipaggio, hanno dovuto liberarsi del pescato finito poi a riva.

(Foto di Onofrio Pinto)