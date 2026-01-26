LUNEDì, 26 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,777 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,777 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, a Santo Spirito spiaggia invasa da acciughe. Il caso diventa virale

Potrebbe trattarsi di un fenomeno naturale

Pubblicato da: redazione | Lun, 26 Gennaio 2026 - 20:05
Santo Spirito
  • 4 sec

Una scena inusuale ha sorpreso questa sera i residenti e i bagnanti a Santo Spirito, quartiere a nord di Bari: migliaia di pesci morti sono stati ritrovati sulle spiagge, come mostrano le foto e i video condivisi sui social network. Le immagini mostrano la riva ricoperta da piccoli pesci, che secondo alcune segnalazioni potrebbero essere sarde.
In un primo momento si era pensato ad un fenomeno naturale, spesso spettacolare, legato alla caccia dei predatori come tonni e branzini o ai cicli riproduttivi che spingono i banchi di pesci in acque costiere più basse. Ma dalle ultime ricostruzioni pare che sia stata opera dei pescatori che, a causa dell’eccessivo peso del pescato e per preservare l’incolumità dell’equipaggio, hanno dovuto liberarsi del pescato finito poi a riva.

(Foto di Onofrio Pinto)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Mola di Bari, sospensione idrica di...

A Mola di Bari è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua...
- 26 Gennaio 2026
Attualità , Politica

Puglia, “tempi record” per i viaggi...

“Due ore e 50 minuti per percorrere 65 chilometri tra Lecce...
- 26 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, rifiuti abbandonati in via Dieta:...

Un’intera strada trasformata in discarica improvvisata per colpa di chi, invece...
- 26 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, a Santo Spirito spiaggia invasa...

Una scena inusuale ha sorpreso questa sera i residenti e i...
- 26 Gennaio 2026