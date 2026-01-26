Bari, rifiuti abbandonati in via Dieta: la Polizia Locale individua e denuncia l’autore

Un’intera strada trasformata in discarica improvvisata per colpa di chi, invece di seguire le regole, ha scelto la scorciatoia dell’abbandono illecito. È quanto hanno scoperto gli agenti del Nucleo Annona della Polizia Locale, intervenuti in via Dieta di Bari, dove mobili, elettrodomestici e reti erano stati lasciati sul suolo pubblico da un uomo di 45 anni, residente nella zona, in occasione di un trasloco.

Gli agenti hanno identificato il responsabile e lo hanno denunciato per abbandono di rifiuti, un reato previsto dal Testo Unico dell’Ambiente, che comporta un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Oltre alla sanzione, l’uomo dovrà farsi carico dei costi sostenuti da AMIU per la rimozione dei materiali lasciati in strada, restituendo così decoro a un’area degradatasi per incuria.

«L’abbandono dei rifiuti non è una semplice inciviltà, ma un comportamento grave e inaccettabile – ha commentato l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone –. Grazie al lavoro degli agenti, il responsabile è stato individuato e denunciato». L’amministrazione comunale ha ribadito con fermezza che violazioni simili non saranno tollerate, e che i controlli sul territorio continueranno, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e garantire il decoro urbano.﻿