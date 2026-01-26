LUNEDì, 26 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,777 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,777 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, rifiuti abbandonati in via Dieta: la Polizia Locale individua e denuncia l’autore

"L’abbandono dei rifiuti non è una semplice inciviltà, ma un comportamento grave e inaccettabile"

Pubblicato da: redazione | Lun, 26 Gennaio 2026 - 19:13
Rifiuti abbandono
  • 34 sec

Un’intera strada trasformata in discarica improvvisata per colpa di chi, invece di seguire le regole, ha scelto la scorciatoia dell’abbandono illecito. È quanto hanno scoperto gli agenti del Nucleo Annona della Polizia Locale, intervenuti in via Dieta di Bari, dove mobili, elettrodomestici e reti erano stati lasciati sul suolo pubblico da un uomo di 45 anni, residente nella zona, in occasione di un trasloco.

Gli agenti hanno identificato il responsabile e lo hanno denunciato per abbandono di rifiuti, un reato previsto dal Testo Unico dell’Ambiente, che comporta un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Oltre alla sanzione, l’uomo dovrà farsi carico dei costi sostenuti da AMIU per la rimozione dei materiali lasciati in strada, restituendo così decoro a un’area degradatasi per incuria.

«L’abbandono dei rifiuti non è una semplice inciviltà, ma un comportamento grave e inaccettabile – ha commentato l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone –. Grazie al lavoro degli agenti, il responsabile è stato individuato e denunciato». L’amministrazione comunale ha ribadito con fermezza che violazioni simili non saranno tollerate, e che i controlli sul territorio continueranno, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e garantire il decoro urbano.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Mola di Bari, sospensione idrica di...

A Mola di Bari è prevista una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua...
- 26 Gennaio 2026
Attualità , Politica

Puglia, “tempi record” per i viaggi...

“Due ore e 50 minuti per percorrere 65 chilometri tra Lecce...
- 26 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, rifiuti abbandonati in via Dieta:...

Un’intera strada trasformata in discarica improvvisata per colpa di chi, invece...
- 26 Gennaio 2026
Cronaca

Bari, a Santo Spirito spiaggia invasa...

Una scena inusuale ha sorpreso questa sera i residenti e i...
- 26 Gennaio 2026