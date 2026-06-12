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Bari, aggredisce un ragazzo con una bottiglia: arrestato

Aggrediti anche i poliziotti

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Giugno 2026 - 10:45
polizia
  • 24 sec
Negli scorsi giorni, a Bari, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, ritenuto presuntivamente responsabile (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) dei reati di lesioni aggravate e resistenza a P.U..
Nello specifico, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti della Volante, attirati dalle urla provenienti da un giardino, hanno notato un ragazzo vittima di un’aggressione che presentava ferite da arma da taglio al volto.
Sul posto, alcuni testimoni hanno prontamente indicato il presunto aggressore, che si stava allontanando frettolosamente.
Il 20enne, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un coccio di bottiglia, presumibilmente utilizzato per l’aggressione, e ha aggredito gli agenti, prima verbalmente e poi passando alle vie di fatto.
L’uomo, con precedenti di polizia e non regolare sul T.N., è stato perquisito e tratto in arresto.
All’esito dell’udienza di convalida, l’indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
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