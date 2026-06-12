Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: 58 accessi e nessuna criticità nelle prime 24 ore di attività

Annunci

Cinquantotto accessi e nessuna criticità medica nel nuovo Pronto Soccorso. E’ il bilancio delle prime 24 ore di attività, dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, nella nuova struttura di emergenza-urgenza dell’Ospedale Monopoli-Fasano. Per un solo paziente è stato necessario il ricovero in Medicina.

Dopo l’impegnativo trasferimento dei pazienti e dei reparti dal San Giacomo, avvenuto mercoledì scorso, un’altra giornata importante per la messa a punto e avvio operativo del nuovo presidio in Contrada Sant’Antonio d’Ascula. Nelle prime ventiquattro ore, il team del Pronto soccorso diretto dalla dr.ssa Anna Elisa Bolognino ha accolto e gestito 58 pazienti totali, di cui 8 in codice arancione (urgenza non differibile), 10 azzurri (urgenza differibile), e 40 codici tra verde (urgenza minore) e bianco (non urgente), senza dover affrontare particolari criticità dal punto di vista medico.

Ora il cronoprogramma di attivazione proseguirà nelle giornate dal 12 al 14 giugno con il completamento e perfezionamento delle attività sanitarie di ricovero e dei servizi ambulatoriali e di supporto, sino al 15 giugno in cui è prevista la piena operatività del Nuovo Ospedale.

Le novità del Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso si sviluppa su una superficie complessiva di 1.449 metri quadrati ed è stato progettato per assicurare percorsi separati per pazienti adulti, pediatrici e barellati, con spazi più ampi e una gestione più efficiente degli accessi. Tra le principali novità, i posti letto monitorizzati, la shock room e due sale rosse dedicate alle emergenze maggiori, la diagnostica per immagini direttamente integrata nel percorso assistenziale con TC da 128 slice, sistemi radiologici (1 telecomandato e 1 pensile radiologico) ed ecografia, la sala gessi, e gli spazi destinati alle consulenze specialistiche e al lavoro degli infermieri.

Tutte dotazioni per una gestione più rapida dei pazienti politraumatizzati e dei casi che richiedono procedure invasive urgenti, mentre l’area di Osservazione Breve Intensiva permette di monitorare i pazienti che necessitano di ulteriori valutazioni cliniche per 48/72 ore prima della dimissione o del ricovero. Una configurazione moderna che amplia significativamente le capacità assistenziali della struttura e pone le basi per ulteriori sviluppi organizzativi nell’ambito dell’emergenza-urgenza.

Come arrivare al Nuovo Ospedale

Da Monopoli e Fasano: percorrere Strada Statale 16, quindi uscita “Lamalunga”

Dalla SS 172: direzione Monopoli, prendere Strada Statale 16 e poi uscita “Lamalunga”

Numero dedicato informativo

E’ attivo il numero dedicato 080/5844444 (dalle ore 8 alle 18, dal lunedì al venerdì) grazie al quale cittadini, familiari e utenti possono ricevere informazioni sul trasferimento delle attività sanitarie, sui servizi ospedalieri e sulle modalità di accesso alla nuova struttura.