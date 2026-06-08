Ballottaggi, affluenza in calo: si decide su Trani e Molfetta

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Ultima ora e poi si apriranno le urne e si decideranno i sindaci di sei comuni pugliesi al ballottaggio. Ma l’affluenza ha registrato un forte calo. Quasi 12 i punti percentuali (dato delle 23 di ieri) a Trani, unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l’elezione del sindaco. A contendersi la poltrona da sindaco Marco Galiano e Angelo Guarriello.

Alla chiusura dei seggi ieri alle 23 risulta essere andato a votare il 37,5% degli aventi diritto. Al primo turno alla stessa ora la percentuale era al 49.

Sempre in calo le percentuali anche negli altri cinque comuni al voto nella regione: a Molfetta (Bari) è al 36% (era al 45,2). Qui si contendono la poltrona da sindaco Pietro Mastropasqua e Manuel Minervini. A San Giovanni Rotondo (Foggia) affluenza ieri al 36,1% (43,5); a San Vito dei Normanni (Brindisi) al 40% (46); a Casarano (Lecce) al 39,6 % (47,1). Infine a Tricase èal 43,6% (era al 53,7).