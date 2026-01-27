MARTEDì, 27 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,804 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,804 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, non solo il palazzo delle giare ora fa discutere anche il ‘multicolor’ di via Garruba

La struttura Apuglia Re del quartiere Libertà

Pubblicato da: Adalisa Mei | Mar, 27 Gennaio 2026 - 15:40
palazzo
  • 19 sec

Soltanto qualche giorno fa hanno fatto il giro del web e hanno fatto discutere le foto del palazzo delle giare (il vero nome è Palazzo Le giare) la nuova struttura ricettiva in piazza Umberto che porta la firma di Marco Casamonti. Un progetto che ha destato grande curiosità e diviso la cittadinanza.

L’attenzione di queste ultime ore si sta spostando su Apuglia Re, palazzo di via Garruba, nel quartiere Libertà. Si tratta di  un altro apparthotel ricettivo appartenente all’allenatore della pallavolo pugliese Vincenzo Di Pinto. La struttura è sorta dalle ceneri di un palazzo del 1960.  L’opera di riqualificazione è stata ideata con l’intelligenza artificiale.

“A Bari nel cuore del quartiere Libertà un pezzo di Svizzera in chiave psichedelica – ironizza Fabrizio Milone di Retake – . Ormai le comunità multietniche e multicolor che arricchiscono la nostra città lasciano traccia di sé. Questa volta la comunità Svizzera, forse a causa della turbolenza internazionale, ha voluto abbandonare la sua proverbiale neutralità…segno dei tempi”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Morì sul cantiere della sede Rai...

Il  Tribunale di Bari ha condannato alla pena (sospesa) di 2...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, non solo il palazzo delle...

Soltanto qualche giorno fa hanno fatto il giro del web e...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, a Triggiano un bene confiscato...

Si è tenuto oggi, nella sala giunta del Palazzo della Città...
- 27 Gennaio 2026
Dalla città

Giornata della memoria, la città ricorda...

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha partecipato oggi ad alcune...
- 27 Gennaio 2026