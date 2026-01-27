Bari, non solo il palazzo delle giare ora fa discutere anche il ‘multicolor’ di via Garruba

Soltanto qualche giorno fa hanno fatto il giro del web e hanno fatto discutere le foto del palazzo delle giare (il vero nome è Palazzo Le giare) la nuova struttura ricettiva in piazza Umberto che porta la firma di Marco Casamonti. Un progetto che ha destato grande curiosità e diviso la cittadinanza.

L’attenzione di queste ultime ore si sta spostando su Apuglia Re, palazzo di via Garruba, nel quartiere Libertà. Si tratta di un altro apparthotel ricettivo appartenente all’allenatore della pallavolo pugliese Vincenzo Di Pinto. La struttura è sorta dalle ceneri di un palazzo del 1960. L’opera di riqualificazione è stata ideata con l’intelligenza artificiale.

“A Bari nel cuore del quartiere Libertà un pezzo di Svizzera in chiave psichedelica – ironizza Fabrizio Milone di Retake – . Ormai le comunità multietniche e multicolor che arricchiscono la nostra città lasciano traccia di sé. Questa volta la comunità Svizzera, forse a causa della turbolenza internazionale, ha voluto abbandonare la sua proverbiale neutralità…segno dei tempi”.