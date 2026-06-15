Bari, a Pane e Pomodoro cambia il programma ma non lo spirito: volontari al lavoro nonostante il vento

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Il vento forte che nelle ultime ore ha interessato il litorale e il conseguente divieto di balneazione hanno costretto gli organizzatori a cambiare programma, ma non a rinunciare all’appuntamento. La quinta edizione di Scola la Sabbia, l’iniziativa di cittadinanza attiva promossa da Retake per la cura della spiaggia di Pane e Pomodoro, si è svolta comunque grazie alla partecipazione dei volontari che hanno scelto di esserci nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli.

La tradizionale attività di setacciatura della sabbia per la raccolta di microplastiche e mozziconi di sigaretta non ha potuto svolgersi in sicurezza e sarà recuperata nel mese di luglio. I partecipanti hanno quindi deciso di concentrare il loro impegno nelle zone meno esposte al vento, spostandosi in particolare nei giardini di Pane e Pomodoro.

Qui è stato realizzato un intervento di rigenerazione e cura dello spazio pubblico attraverso attività di raccolta dei rifiuti e valorizzazione dell’area. Un modo per proseguire comunque il lavoro di attenzione verso uno degli spazi più frequentati della città, trasformando un imprevisto in un’occasione utile per il territorio.

Nel corso della mattinata è stato inoltre completato il ripristino del pannello del murale danneggiato dall’incendio che aveva colpito l’area durante lo scorso inverno. Un intervento che ha consentito di restituire decoro a un’opera diventata nel tempo uno dei simboli della spiaggia cittadina.

All’iniziativa hanno preso parte anche la presidente di AMIU Bari, Paola Lomoro, l’assessore comunale alla Blue Economy Pietro Petruzzelli, Andrea Sibillano di Sii Felice Sei a Bari, il Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e la Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità.

«Nonostante sia stato impossibile svolgere l’attività programmata sulla spiaggia, non ci siamo persi d’animo e abbiamo deciso di intervenire comunque» dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. «I volontari si sono presentati ugualmente all’appuntamento e insieme abbiamo scelto di prenderci cura delle aree circostanti, completando anche il recupero del murale danneggiato dall’incendio. È stata una bellissima dimostrazione di partecipazione e senso di appartenenza. La cittadinanza attiva non si misura dalle condizioni perfette, ma dalla volontà di esserci e fare la propria parte per la città».