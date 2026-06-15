Bari guarda a Oriente: al Teatro Petruzzelli lo spettacolo che celebra 40 anni di amicizia con Guangzhou

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Un appuntamento dedicato alla cultura cinese sarà ospitato il prossimo 16 giugno al Teatro Petruzzelli, dove andrà in scena lo spettacolo “Incontro d’Oriente”. L’iniziativa rientra nella rassegna “Extra 2026 – Il teatro d’estate” ed è stata organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario del gemellaggio tra Bari e Guangzhou.

Sul palco si esibiranno artisti provenienti dalla Cina, protagonisti di un programma che unirà danza, canto e musica ispirati sia alla tradizione culturale cinese sia a produzioni artistiche contemporanee. All’evento parteciperà anche il sindaco Vito Leccese.

Lo spettacolo rappresenta una delle iniziative promosse per ricordare il legame che unisce le due città dal 1986. Un rapporto costruito nel corso di quarant’anni attraverso scambi culturali, dialogo e collaborazione tra istituzioni, e che continua ancora oggi a caratterizzare le relazioni tra Bari e una delle principali metropoli della Cina.

Le celebrazioni del quarantennale intendono richiamare l’attenzione sull’importanza di un gemellaggio che nel tempo ha favorito la conoscenza reciproca e il confronto tra realtà geograficamente lontane, contribuendo a mantenere vivo il dialogo tra Oriente e Occidente.

L’appuntamento del 16 giugno si inserisce proprio nel calendario delle iniziative dedicate a questo anniversario, con l’obiettivo di rinnovare un rapporto consolidato negli anni attraverso relazioni istituzionali, culturali e sociali.

“A quarant’anni dalla firma del gemellaggio, Bari e Guangzhou continuano a dimostrare come il dialogo tra culture diverse possa trasformarsi in una concreta opportunità di crescita, conoscenza e collaborazione reciproca. Il legame che unisce le nostre città rappresenta un patrimonio prezioso, costruito nel tempo grazie a relazioni istituzionali, culturali e umane che hanno saputo superare le distanze geografiche. In questo percorso si inserisce anche la prossima apertura a Bari dell’Istituto Confucio, centro dedicato alla diffusione della lingua e della cultura cinese e alla promozione degli scambi accademici e culturali tra Cina e Italia.

Un ulteriore tassello che rafforza il rapporto tra Bari e Guangzhou e conferma la vocazione della nostra città a essere un ponte tra popoli, culture e opportunità di cooperazione internazionale”, dichiara il sindaco Vito Leccese.