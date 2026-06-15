Monopoli-Fasano, il nuovo ospedale apre a pieno regime: tutti i servizi ora operativi

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Da questa mattina alle ore 8 il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano è pienamente operativo. Con l’attivazione delle unità operative di ricovero e senza posti letto, dei servizi di supporto e delle attività specialistiche ambulatoriali per utenza esterna, entra così nel vivo la roadmap predisposta dalla Direzione strategica della ASL Bari in collaborazione con Assessorato alla Sanità e Dipartimento Salute della Regione.

La struttura è ora in grado di garantire la piena funzionalità di dodici unità operative di degenza distribuite tra area medica e chirurgica. Sono attive Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Medicina d’Urgenza e Accettazione, Neonatologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Rianimazione e Terapia Intensiva e Urologia.

Entrati in funzione anche i principali servizi ospedalieri senza posti letto, tra cui Anestesia, Direzione Sanitaria di Presidio, Farmacia Ospedaliera, Laboratorio Analisi, Servizio Trasfusionale e Radiodiagnostica. Operativo inoltre il Blocco Operatorio, che dispone di cinque sale operatorie di ultima generazione, due sale dedicate alla chirurgia in day service e una sala per le emergenze ostetriche attiva 24 ore su 24.

L’offerta sanitaria comprende anche 17 ambulatori specialistici dedicati alle principali discipline cliniche e chirurgiche. Tra questi figurano Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Urologia, Accessi vascolari, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Terapia del Dolore, Nefrologia e Radiodiagnostica.

Particolarmente rilevante anche la dotazione dell’area diagnostica, che dispone di tre tomografi computerizzati, due risonanze magnetiche da 1,5 Tesla, due mammografi 3D e due sistemi radiologici digitali. Da oggi sono inoltre aperti al pubblico i servizi CUP e Cassa Ticket con gli orari già in vigore.

Parallelamente all’attivazione completa dell’ospedale, si è riunita a Monopoli una cabina di regia dedicata alla gestione condivisa tra ASL Bari e ASL Brindisi del servizio emergenza urgenza 118. L’incontro è stato dedicato al governo degli accessi al Pronto Soccorso e all’avvio del percorso di integrazione del nuovo presidio nelle reti dell’emergenza-urgenza e delle patologie tempo-dipendenti.

Definito un primo assetto organizzativo per la gestione dei pazienti trasportati dalla rete 118. Sono ripresi i trasferimenti verso il Nuovo Ospedale per le discipline già attive e, nell’ambito del coordinamento tra le due aziende sanitarie, i pazienti provenienti dai territori di Fasano e Cisternino potranno essere indirizzati alla struttura per le specialità operative, ad eccezione di Medicina Interna e Pneumologia, salvo diverse valutazioni delle Centrali Operative.

Il prossimo 24 giugno prenderà il via la prima fase del percorso di integrazione del presidio nelle reti delle patologie tempo-dipendenti. Il Monopoli-Fasano è destinato a diventare un presidio di supporto per un’area che abbraccia le province di Bari, Brindisi e Taranto, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso più semplice ai servizi e una risposta assistenziale più efficace, in particolare nei casi di emergenza e nelle patologie tempo-dipendenti.