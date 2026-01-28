MERCOLEDì, 28 GENNAIO 2026
Rapina in casa a Molfetta: in quattro incappucciati minacciano i proprietari

Notte di paura per una famiglia di imprenditori

Pubblicato da: redazione | Mer, 28 Gennaio 2026 - 13:36
carabinieri-auto logo
  • 37 sec

In quattro, incappucciati, hanno fatto irruzione questa notte in una casa di una famiglia di imprenditori. Hanno svaligiato l’abitazione, costringendo i proprietari a consegnare chiavi, documenti.La cassaforte pare invece fosse vuota: i rapinatori sono fuggiti col denaro che hanno trovato in casa.  Sui social il senatore Antonio Azzollini, ex sindaco di Molfetta, nell’esprimere solidarietà alla famiglia, sottolinea che «questo non è un fatto isolato. È criminalità che entra nelle case ed è paura che diventa normalità».

