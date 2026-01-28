In quattro, incappucciati, hanno fatto irruzione questa notte in una casa di una famiglia di imprenditori. Hanno svaligiato l’abitazione, costringendo i proprietari a consegnare chiavi, documenti.La cassaforte pare invece fosse vuota: i rapinatori sono fuggiti col denaro che hanno trovato in casa. Sui social il senatore Antonio Azzollini, ex sindaco di Molfetta, nell’esprimere solidarietà alla famiglia, sottolinea che «questo non è un fatto isolato. È criminalità che entra nelle case ed è paura che diventa normalità».
Rapina in casa a Molfetta: in quattro incappucciati minacciano i proprietari
Notte di paura per una famiglia di imprenditori
