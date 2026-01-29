GIOVEDì, 29 GENNAIO 2026
Bari, caos in viale delle Regioni al San Paolo: “Buche sull’asfalto e spartitraffico scomparsi”

La denuncia: "Pericoloso, qualcuno intervenga"

Pubblicato da: redazione | Gio, 29 Gennaio 2026 - 09:56
buca
  • 54 sec

Buche sull’asfalto e spartitraffico scomparsi, accade a Bari, in particolare nel quartiere San Paolo, in viale delle Regioni dove sono in corso lavori. A denunciarlo sono alcuni cittadini che evidenziano la presenza di “buche profonde che possono mettere a repentaglio gli pneumatici delle auto e spartitraffico provvisori scomparsi con automobilisti che rischiano di invadere la corsia opposta”. Il caso, secondo quanto emerso, è stato già segnalato all’impresa, in particolare per quanto riguarda la chiusura delle buche. Ma situazioni analoghe si registrano anche in altre zone della città con buche “come voragini” anche in luoghi frequentati dai bambini. “A rischio l’incolumità di pedoni e autisti”, denuncia un cittadino.

Foto repertorio

