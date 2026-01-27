Pali, fioriere e monopattini bloccano gli scivoli a Bari: “Quando finirà tutta questa incuria?”

“Se dovessi usare delle immagini per descrivere la mia città, userei queste, tutte dello stesso angolo. Larghi marciapiedi, comodi scivoli incomprensibilmente orientati in modo da essere scomodi per tutti”. Inizia così la denuncia pubblicata sui social per evidenziare le difficoltà quotidiane relative ai pedoni, ma non solo, anche mamme o papà con il passeggino e persone con difficoltà motoria.

La denuncia in questione riguarda in particolare un tratto di corso Benedetto Croce dove, un palo, una fioriera e un monopattino intralciano il passaggio di chi prova a raggiungere lo scivolo. “Pali in quantità per rendere davvero difficoltoso usare gli scivoli – prosegue la denuncia – e a completamento, un bella fioriera, messa proprio dove l’intralcio è maggiore. Scivoli, i pali, la fioriera, qualcuno con la responsabilità di aver controlalto il lavoro o il posizionamento, c’è? Poi, ovviamente, un monopattino, a completare l’opera di ostruzione. Daremo la colpa al monopattino di tutto, ma come si esce da questa costante e insopportabile incuria?”, si legge infine con un appello rivolto al sindaco Vito Leccese.