A Bari piazze “come centri di raccolta rifiuti”. La denuncia: “Sicuri sia turistica?”

Tanti i disagi quotidiani, soprattutto in alcuni quartieri

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 08:49
622800444_10239315101004926_5037880386106607964_n
  • 58 sec

Piazze come centri di raccolta rifiuti e marciapiedi e strisce blu occupati dai bidoni rendendo difficile il parcheggio e il transito. Siamo a Bari, la denuncia arriva dal quartiere Madonnella. A segnalare quanto accade i residenti che ormai quasi quotidianamente condividono le proprie lamentele anche sui social raccontando di un quartiere “allo sbando” in cui “la mala movida”, priva di controlli,  la fa da padrona.

“Bari città turistica e attraente! – denuncia un cittadino – le piazze sono diventate centri di raccolta rifiuti. Ci sono le strisce blu occupate da bidoni a scapito dei residenti! E ancora marciapiedi occupati dai bidoni che rendono difficile il transito. Ma l’importante è sbandierare risultati sacrificando il decoro della città”, conclude.

