Furto con spaccata in corso Vittorio Emanuele a Bari, arrestato 37enne – VIDEO

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di una serie di furti messi a segno con la tecnica della cosiddetta “spaccata” ai danni di diversi esercizi commerciali cittadini.

L’attività è il risultato di servizi mirati disposti dal Questore e svolti da equipaggi della Squadra Volante e della Squadra Mobile, impegnati nell’individuazione dell’autore di più episodi avvenuti nelle ultime settimane. In un caso, il furto ha riguardato anche un locale che offre servizi di erogazione di energia elettrica.

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire quattro colpi, compiuti tra il 16 dicembre e il 26 gennaio, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e, in alcuni casi, grazie alle tracce rilevate dalla Polizia Scientifica sui luoghi delle effrazioni. Dopo l’ultimo episodio, avvenuto nella notte del 26 gennaio ai danni di un ristorante di corso Vittorio Emanuele, le ricerche sono state intensificate, considerata la condizione di senza fissa dimora del sospettato. Gli agenti della Sezione “Falchi” e della Squadra Volante lo hanno infine rintracciato nei giardini di piazza Eroi del Mare e accompagnato in Questura.

Contestati i quattro furti e valutato il pericolo di fuga, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: la posizione dell’indagato sarà valutata nel contraddittorio con la difesa nelle successive fasi processuali.