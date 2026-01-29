Mafia nel Foggiano, confiscati beni per oltre 400mila euro

La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale antimafia che ha portato alla confisca di un compendio aziendale, di beni immobili e di disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore ai 400mila euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a San Nicandro Garganico.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Bari – III Sezione Penale, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, ed è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e dalla Tenenza di San Nicandro Garganico. Le indagini patrimoniali, spiegano gli investigatori, hanno consentito di ricostruire l’origine e l’impiego delle risorse riconducibili all’uomo, ritenuto elemento di rilievo della criminalità rurale e pastorale dell’area e collegato a un network criminale operante sul territorio. Gli accertamenti avrebbero evidenziato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, oltre all’utilizzo dei beni per finalità illecite o per il reimpiego di proventi di origine criminale.

Con la confisca, le Fiamme Gialle sottolineano di aver sottratto risorse ritenute funzionali al sostegno delle attività illecite, nell’ambito di un’azione mirata a colpire i patrimoni dei sodalizi criminali e a prevenire le infiltrazioni nell’economia legale della Capitanata.