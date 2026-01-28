Teatro Petruzzelli, calcinaccio cade vicino al prospetto principale

Un piccolo pezzo di calcinaccio si è staccato dalla facciata del Teatro Petruzzelli nel pomeriggio, cadendo vicino al prospetto principale che guarda su Corso Cavour. Per fortuna, al momento dell’accaduto, non si sono registrati feriti.

Il personale della Fondazione ha subito transennato l’area per garantire la sicurezza dei passanti e degli spettatori presenti. I Vigili del Fuoco, già impegnati nella supervisione durante l’ultima replica de “La Cecchina, ossia la buona figliuola” di Niccolò Piccinni, hanno effettuato un controllo ravvicinato con l’autoscala, verificando la stabilità della facciata.

All’operazione hanno preso parte anche il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, maestro Nazzareno Carusi, e l’ingegnere Mario Montagna, responsabile della sicurezza del teatro. Dai controlli non sono emerse criticità immediate, ma Carusi ha comunque annunciato che, nelle prossime ore, saranno eseguiti ulteriori approfondimenti per assicurarsi che la struttura resti sicura.﻿