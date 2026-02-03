MARTEDì, 03 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,976 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,976 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, pezzi di una piscina abbandonati vicino ai cassonetti

L'emergenza sul lungomare Imperatore Augusto

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 10:30
627176741_10231658209625904_1726872200948053448_n
  • 41 sec

Le isole ecologiche sul lungomare Imperatore Augusto sono diventate ormai delle discariche a cielo aperto. L’ennesima denuncia riguarda pezzi di piscina abbandonati sui marciapiedi. “Il responsabile – si legge nel post di denuncia – ha l’obbligo e il dovere di conferire, smaltire i rifiuti nei centri di raccolta o di allertare il numero verde. Ma la situazione sembra non cambiare mai. Avere la piscina è un lusso, ma il lusso dovrebbe essere comportarsi da persona civile e non oltraggiare la città”.

(foto Leonardo Rizzi)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bancomat ancora nel mirino dei malviventi,...

Due esplosioni hanno distrutto il bancomat della filiale della Banca Popolare...
- 3 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, riqualificazione del lungomare di San...

Si è svolta nel pomeriggio, nella sala del Centro Universitario Sportivo...
- 3 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari, grata transennata “ma mai sostituita”:...

Sarebbe stata transennata più volte, ma mai sostituita. E' polemica al...
- 3 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, Comune e atenei rinnovano l’intesa...

Si è svolto questa mattina a Palazzo della Città un incontro...
- 3 Febbraio 2026