Bari, pezzi di una piscina abbandonati vicino ai cassonetti

Le isole ecologiche sul lungomare Imperatore Augusto sono diventate ormai delle discariche a cielo aperto. L’ennesima denuncia riguarda pezzi di piscina abbandonati sui marciapiedi. “Il responsabile – si legge nel post di denuncia – ha l’obbligo e il dovere di conferire, smaltire i rifiuti nei centri di raccolta o di allertare il numero verde. Ma la situazione sembra non cambiare mai. Avere la piscina è un lusso, ma il lusso dovrebbe essere comportarsi da persona civile e non oltraggiare la città”.

(foto Leonardo Rizzi)