Cucina, ricchi di fibre e alleati del fegato: in tavola i carciofi

Ricchi di fibre, alleati del fegato e simbolo di una cucina che profuma di tradizione mediterranea, oggi in tavola portiamo i carciofi. Ortaggi dal carattere deciso e dal gusto inconfondibile, i carciofi sono protagonisti di molte ricette della cucina italiana, soprattutto in quelle regioni dove la loro coltivazione scandisce le stagioni e i mercati di paese si tingono di verde e viola nei mesi più freddi.

Entrando nel dettaglio, i carciofi rappresentano una vera e propria miniera di benefici per l’organismo. Sono noti per il loro contenuto di cinarina, una sostanza che favorisce la funzionalità epatica e stimola la produzione della bile, contribuendo così alla digestione dei grassi. Non a caso, vengono spesso consigliati in periodi di “depurazione” o dopo pasti particolarmente abbondanti. A questo si aggiunge un elevato apporto di fibre, fondamentali per la regolarità intestinale e per il controllo dei livelli di colesterolo nel sangue.

Dal punto di vista nutrizionale, i carciofi sono poveri di calorie ma ricchi di vitamine e minerali. Apportano vitamina C, utile per rafforzare il sistema immunitario, vitamine del gruppo B, importanti per il metabolismo energetico, e sali minerali come potassio, magnesio e ferro, che sostengono la salute di muscoli e cuore. La presenza di antiossidanti contribuisce inoltre a contrastare i radicali liberi, aiutando a mantenere l’organismo giovane e protetto dallo stress ossidativo. Versatili e generosi in cucina, i carciofi si prestano a preparazioni semplici e a piatti più elaborati, diventando protagonisti sia come contorno che come portata principale. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Carciofi trifolati in padella

Pulisci i carciofi eliminando le foglie esterne più dure e la parte superiore delle punte. Tagliali a spicchi sottili e mettili in una ciotola con acqua e succo di limone per evitare che anneriscano. In una padella capiente fai scaldare un filo d’olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio in camicia. Scola i carciofi, aggiungili in padella e lasciali rosolare a fuoco medio per qualche minuto. Sfuma con un po’ di vino bianco, abbassa la fiamma e copri con un coperchio, lasciando cuocere per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Regola di sale e pepe, completa con prezzemolo fresco tritato e servi come contorno o come base per bruschette e crostini.

Pasta con carciofi, ricotta e limone

Pulisci e affetta i carciofi sottilmente, poi mettili in acqua acidulata con limone. In una padella fai soffriggere uno spicchio d’aglio con olio extravergine, aggiungi i carciofi scolati e cuoci a fuoco dolce finché diventano morbidi. Nel frattempo cuoci la pasta in abbondante acqua salata. In una ciotola lavora la ricotta con un po’ di scorza di limone grattugiata, sale e pepe. Scola la pasta al dente e trasferiscila nella padella con i carciofi, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. Spegni il fuoco e incorpora la crema di ricotta, mescolando bene per ottenere un condimento avvolgente. Completa con una spolverata di parmigiano e, se gradisci, qualche fogliolina di timo o maggiorana.