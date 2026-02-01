Lutto nel mondo della sanità in Puglia, addio a Giovanni De Pergola

Lutto nel mondo della sanità in Puglia. È scomoaeso Giovanni De Pergola, medico impegnato e “sensibile” così come lo ricordano in tanti. Molti i messaggi di cordoglio sui social, tra questi l’IRCCS “Saverio de Bellis” che racconta in un post di un “professionista esemplare, medico sempre sensibile alle esigenze dei pazienti, ricercatore attento e puntuale, ha stabilito nel corso degli anni un profondo rapporto basato sulla stima e sull’amicizia reciproca. Sempre con il sorriso e con una straordinaria empatia e bontà d’animo mancherà all’intera comunità del nostro Istituto, dove rimarrà sempre nel cuore di tutti. Alla famiglia la nostra vicinanza”, concludono.

Foto Facebook