DOMENICA, 01 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,938 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,938 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lutto nel mondo della sanità in Puglia, addio a Giovanni De Pergola

Il cordoglio dell’IRCCS “Saverio de Bellis”

Pubblicato da: redazione | Dom, 1 Febbraio 2026 - 20:38
IMG_20260201_203420_331
  • 53 sec

Lutto nel mondo della sanità in Puglia. È scomoaeso Giovanni De Pergola, medico impegnato e “sensibile” così come lo ricordano in tanti. Molti i messaggi di cordoglio sui social, tra questi l’IRCCS “Saverio de Bellis” che racconta in un post di un “professionista esemplare, medico sempre sensibile alle esigenze dei pazienti, ricercatore attento e puntuale, ha stabilito nel corso degli anni un profondo rapporto basato sulla stima e sull’amicizia reciproca. Sempre con il sorriso e con una straordinaria empatia e bontà d’animo mancherà all’intera comunità del nostro Istituto, dove rimarrà sempre nel cuore di tutti. Alla famiglia la nostra vicinanza”, concludono.

 

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Lutto nel mondo della sanità in...

Lutto nel mondo della sanità in Puglia. È scomoaeso Giovanni De...
- 1 Febbraio 2026
Economia

Possedere un auto è sempre più...

Anche nel 2025 acquistare un’auto nuova è costato di più, così...
- 1 Febbraio 2026
Cronaca

Scontro tra due auto a Taranto,...

È grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi a Taranto, dove...
- 1 Febbraio 2026
Attualità

In Puglia è allarme carenza di...

Migliaia di agricoltori pugliesi si trovano senza accesso al carburante agricolo...
- 1 Febbraio 2026