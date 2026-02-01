DOMENICA, 01 FEBBRAIO 2026
Scontro tra due auto a Taranto, cinque feriti: ci sono anche due bimbi

Uno dei piccoli è in rianimazione

Pubblicato da: redazione | Dom, 1 Febbraio 2026 - 19:13
ambulanza 118
  • 13 sec

È grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi a Taranto, dove due auto si sono scontrate causando il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini. Secondo quanto riferito dall’Asl, a bordo di una Lancia Musa viaggiava una famiglia residente a Sava. Uno dei bambini, che ha perso conoscenza subito dopo l’impatto, è stato trasportato in rianimazione ed è ricoverato in prognosi riservata. La sorellina ha riportato una ferita al labbro e diverse contusioni.

I genitori sono stati sottoposti a esami diagnostici, tra cui tac e risonanza magnetica, per accertare l’eventuale presenza di fratture: per la madre si sospetta una possibile rottura delle ossa del bacino. Accertamenti analoghi sono stati disposti anche per la donna alla guida della Renault coinvolta nello scontro. Tutti i feriti restano sotto stretta osservazione del personale sanitario, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

