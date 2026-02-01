Al via in Puglia il progetto C.a.s.a. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza

Prenderà ufficialmente avvio in Puglia il progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari in partnership con enti e realtà del Terzo Settore impegnate nell’adozione, nell’affido e nel sostegno alle famiglie e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso n. 02/2024). Il progetto si realizza sul territorio pugliese grazie alla partecipazione attiva del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, con l’obiettivo di rafforzare una rete territoriale stabile e corresponsabile, capace di generare una vera cultura dell’accoglienza.

L’evento di avvio si terrà sabato 7 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” – Palazzo della Città Metropolitana di Bari (Via Spalato, 19 – IV Piano).

L’iniziativa gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della Conferenza Episcopale Pugliese.

Ad aprire i lavori sarà Giovanni Gallo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, seguito dai saluti istituzionali di Mons. Giuseppe Satriano, Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, Francesca Bottalico, Consigliere Metropolitano con Delega alla Cultura.

Il cuore della mattinata sarà la presentazione del progetto C.A.S.A. a cura di Cristina Riccardi, Vice-Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, che illustrerà obiettivi, metodo e azioni di un percorso pensato per costruire alleanze tra istituzioni, magistratura, enti del Terzo Settore e famiglie, affinché ogni bambino possa trovare una casa, una comunità e un futuro.

Il programma prevede anche un momento artistico-culturale con la performance teatrale “Guardami. Sono a casa.”, sul tema dell’affido, scritta da Vito Rago e realizzata dall’associazione TuttiinScena Cultura & Spettacolo, segno concreto di come la cultura possa farsi strumento di sensibilizzazione e cambiamento.

Seguirà il confronto su “Affido & Adozione in Puglia, stato dell’arte e prospettive future”, con le Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Lecce, Bari e Taranto – Bombina Santella, Valeria Montaruli e Patrizia Famà – chiamate a riflettere sul ruolo della giustizia minorile nella costruzione di opportunità di vita e di appartenenza per i minori, e sull’importanza di una collaborazione strutturata con il territorio.

Significativo spazio sarà dedicato anche alla voce delle famiglie e delle associazioni, con gli interventi di Grazia Manni (AMA APS), Floriana Canfora (Ai.Bi. Puglia), Angela De Girolamo (Famiglia per Tutti ODV) e Cosimina D’Errico (Ideando APS), che racconteranno l’accoglienza come vocazione, scelta di vita e responsabilità condivisa e gli interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi.

Con il progetto C.A.S.A., il Forum delle Associazioni Familiari, insieme al Forum Famiglie di Puglia e ai partner, rilancia una sfida culturale: costruire una rete territoriale capace di passare dalla gestione dell’emergenza alla costruzione di legami, appartenenze e futuro, perché l’accoglienza diventi il cuore pulsante delle comunità pugliesi.