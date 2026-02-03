Arti marziali, a Taranto la prima tappa del trofeo dei Due Mari: Bari conquista sei medaglie d’oro

Si è svolta domenica 1 febbraio a Taranto la prima delle tre tappe del Trofeo dei Due Mari, la competizione regionale di arti marziali promossa dai circuiti CSEN e FIJLKAM. La manifestazione ha richiamato decine di società sportive e centinaia di atleti provenienti da tutta la Puglia, trasformando il capoluogo ionico in un punto di riferimento per lo sport agonistico giovanile e dilettantistico.

Tra le realtà presenti anche la ASD Dojo Taka Tora, società attiva nel quartiere Carrassi di Bari e guidata dai maestri Di Bari, Mininni e D’Aloya. La squadra barese ha preso parte alle competizioni con una delegazione numerosa, ottenendo risultati che l’hanno collocata tra le protagoniste della giornata. Sul piano sportivo, il medagliere ha registrato sei ori conquistati da Pastore, Melillo, Di Bari, Quaratino, Erriquez e Melarosa. Medaglie d’argento per Ventrella, Pulito e Mininni, mentre Romito e Barnaba hanno chiuso la prova con il bronzo.

A seguire la trasferta anche il consigliere municipale De Giglio, che ha sottolineato il valore sociale dell’attività svolta quotidianamente dalla società nel territorio del II Municipio, rimarcando il ruolo dello sport come strumento di crescita, benessere e inclusione per i giovani. La seconda tappa del Trofeo dei Due Mari è in programma il 1° marzo. Anche in questa occasione la ASD Dojo Taka Tora tornerà in gara per rappresentare Bari e il quartiere Carrassi nel circuito regionale.