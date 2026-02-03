Bari, musica oltre l’orario consentito nell’Umbertino: sospese due attività

Sono state sospese temporaneamente le attività di due locali nel quartiere Umbertino di Bari per violazioni legate alla diffusione di musica oltre l’orario consentito. I provvedimenti sono stati adottati dalla Polizia locale – settore Annona, al termine di controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nel Documento strategico del commercio, che fissa il limite delle ore 24 per la riproduzione musicale.

In un caso la sospensione disposta è di tre giorni; nell’altro di sette, poiché oltre al superamento dell’orario è stata accertata anche la mancanza della valutazione previsionale di impatto acustico, la documentazione tecnica obbligatoria per i locali che diffondono musica. Per entrambe le attività sono state elevate sanzioni amministrative pari a mille euro.

Sull’intervento è intervenuta l’assessore alla Vivibilità urbana Carla Palone, che ha richiamato l’importanza di “conciliare le esigenze delle attività commerciali con il diritto al riposo dei residenti, sottolineando come il rispetto delle regole e semplici accorgimenti possano contribuire a ridurre le tensioni legate alla movida e migliorare la qualità della vita nel quartiere”.

