Mobilitazione Coldiretti a Bari per il Made in Italy, appuntamento il 5 febbraio al Petruzzelli

In corso l'allestimento

Pubblicato da: redazione | Mar, 3 Febbraio 2026 - 16:43
Coldiretti allestimento
  • 35 sec

Bari si prepara ad accogliere la mobilitazione di Coldiretti per la difesa del Made in Italy a tavola. Giovedì 5 febbraio, a partire dalle 9.30, migliaia di agricoltori sono attesi al teatro Petruzzelli, in corso Cavour, per una giornata di confronto sui temi della sovranità alimentare, della tutela delle produzioni nazionali e del futuro del settore agricolo. In queste ore è in corso l’allestimento in vista della mobilitazione.

L’iniziativa arriva nel capoluogo pugliese dopo le tappe di Torino, Milano, Padova e Roma, che nella settimana scorsa hanno visto la partecipazione di oltre 20mila soci. A Bari interverranno il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente di Coldiretti Puglia Alfonso Cavallo. Al centro dell’incontro, i rischi legati alle contraffazioni alimentari e agli inganni che colpiscono i consumatori, la valorizzazione delle eccellenze della Dieta Mediterranea e i risultati delle iniziative portate avanti da Coldiretti in ambito europeo, a partire dal recupero dei fondi della Politica agricola comune. Al termine dell’incontro con la stampa, è previsto un momento riservato ai soci Coldiretti, a porte chiuse, per un confronto diretto con i vertici dell’organizzazione sui principali dossier aperti.

