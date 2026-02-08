Attivato taxi sociale a Cellamare: “Risposta di dignità a chi vive in marginalità o con difficoltà motorie”

L’amministrazione comunale di Cellamare annuncia ufficialmente l’attivazione del servizio di Taxi Sociale, un’iniziativa strategica volta ad abbattere le barriere architettoniche e sociali, garantendo il diritto alla mobilità per i cittadini più fragili. Il servizio è stato progettato per rispondere alle esigenze di persone con disabilità, soggetti in stato di bisogno o cittadini impossibilitati a utilizzare i comuni mezzi di trasporto pubblici e privati. Il Taxi Sociale copre spostamenti sia in ambito urbano che extraurbano (entro un raggio di 70 chilometri), supportando l’utenza per: visite mediche specialistiche e accertamenti clinici, terapie riabilitative e accesso ai servizi assistenziali, disbrigo di pratiche burocratiche e altre necessità di rilevanza sociale. Per garantire la massima equità sociale, i costi sono secondo i parametri in base alle fasce chilometriche e all’attestazione Isee: servizio gratuito per i cittadini con Isee inferiore a 10mila euro, tariffe ridotte per i cittadini con Isee compreso fino a 30mila euro.

Soddisfatto per l’attivazione del servizio il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio: “Con l’attivazione del Taxi Sociale – spiega – aggiungiamo un tassello fondamentale al nostro sistema di welfare locale. Non si tratta solo di un trasporto fisico da un punto A a un punto B, ma di una risposta di dignità che diamo a chi vive situazioni di marginalità o difficoltà motoria. La nostra visione di comunità è quella in cui nessuno deve sentirsi solo o impossibilitato a curarsi e a gestire la propria vita quotidiana per mancanza di mezzi. È un impegno preso con i cittadini che oggi diventa realtà tangibile”.

Anche l’assessora comunale ai Servizi sociali, Nicla Mariani, esprima la sua soddisfazione: “Il Taxi Sociale – sottolinea – è un servizio fondamentale di trasporto. È un mezzo importante per ridurre l’isolamento e garantire l’accesso alle cure. Spesso la fragilità economica si somma a quella fisica; con questa iniziativa, abbattiamo entrambi gli ostacoli, offrendo un supporto che mette al centro la persona e i suoi bisogni più urgenti”. I cittadini interessati possono richiedere informazioni sulle modalità di prenotazione e sulla documentazione necessaria rivolgendosi agli uffici dei Servizi sociali del Comune di Cellamare.