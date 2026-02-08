Palestre scolastiche e sport agonistico: confronto tra Città Metropolitana di Bari, Coni e Federazioni

Ampliare la fruibilità delle palestre scolastiche degli istituti superiori del territorio metropolitano per lo svolgimento di attività sportive di tipo agonistico e non solo. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso dalla Città Metropolitana di Bari con i consiglieri delegati all’Edilizia scolastica, Giovanni Camporeale, e alla Promozione delle attività sportive, Dea Venanzia Saulle, alla presenza del presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto, e dei rappresentanti delle Federazioni sportive affiliate.

Il confronto ha rappresentato un momento di dialogo operativo e costruttivo finalizzato alla ridefinizione del regolamento dell’Ente in materia, attraverso la definizione di procedure condivise per la concessione d’uso delle palestre scolastiche alle società e associazioni sportive, nel pieno rispetto delle esigenze didattiche e della sicurezza delle strutture.

L’iniziativa intende rispondere alle rinnovate esigenze del mondo dell’associazionismo sportivo, favorendo la diffusione delle nuove discipline e promuovendo una gestione più efficiente, inclusiva e funzionale degli impianti anche al di fuori dell’orario scolastico.

Alla luce del disegno di legge che riforma la disciplina per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni e società, già approvato alla Camera, la Città Metropolitana di Bari sta attuando una serie di azioni strategiche per rendere operativa la nuova normativa e massimizzarne gli effetti positivi sul territorio: censimento e mappatura aggiornata degli impianti, definizione di linee guida per la concessione e la gestione degli spazi, promozione di accordi e protocolli d’intesa con le associazioni sportive per garantire un accesso regolato, inclusivo e sostenibile, anche attraverso convenzioni pluriennali legate a progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento delle strutture.

«La Città Metropolitana di Bari si sta facendo promotrice di un’iniziativa volta a regolamentare l’utilizzo delle palestre scolastiche per consentire lo svolgimento di attività sportive di tipo agonistico e non solo. Ringrazio il presidente del CONI e le Federazioni sportive che stanno collaborando al raggiungimento di questo importante obiettivo, nell’interesse collettivo delle società sportive che, legittimamente, chiedono spazi adeguati per le proprie attività», ha dichiarato il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Giovanni Camporeale.

«Oggi ha preso avvio un tavolo permanente con il mondo sportivo che garantisce un confronto diretto e duraturo orientato alla rapida risoluzione delle problematiche con un approccio pratico e operativo. Questo percorso porterà alla nascita della Consulta metropolitana dello sport, uno strumento attraverso il quale intendiamo dare piena dignità alla pratica sportiva. Con la ridefinizione del regolamento dell’Ente stiamo costruendo un quadro chiaro e affidabile per associazioni, società sportive e giovani, garantendo accesso alle attività sportive con standard adeguati», ha dichiarato la consigliera delegata allo Sport Dea Venanzia Saulle.

«Si tratta di un accordo importante che potrebbe rappresentare una buona pratica da estendere a tutti i Comuni metropolitani. È fondamentale avviare sul territorio un censimento delle palestre, per verificare quali strutture siano idonee allo svolgimento dei campionati agonistici e delle attività di allenamento, in sinergia anche con l’Ufficio scolastico regionale e con il Comitato Italiano Paralimpico», ha concluso il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto.