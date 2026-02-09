Perturbazioni atlantiche in Puglia: settimana all’insegna di piogge, rovesci e temporali

Con la totale assenza dell’anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell’Atlantico, da cui transiterà un’ennesima serie di perturbazioni che interesseranno anche la Puglia. La prima raggiungerà la regione già dalle prime ore di lunedì, con piogge in intensificazione soprattutto sulle province centro-meridionali e fenomeni più persistenti sul Salento. Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com
“Le temperature – spiega l’esperto – caleranno, con massime previste a Foggia, Bari, Brindisi e Lecce intorno ai 13°C.
In serata il fronte inizierà a indebolirsi, allontanandosi verso l’Adriatico, e martedì mattina subentreranno graduali schiarite che si confermeranno fino a sera. Mercoledì una nuova perturbazione interesserà la Puglia, determinando un rapido peggioramento con piogge in intensificazione durante la giornata, ma in attenuazione già in serata, quando il fronte inizierà ad allontanarsi verso est.
Giovedì breve tregua nelle prime ore del giorno, in attesa dell’arrivo di un’altra perturbazione che provocherà un nuovo peggioramento dei fenomeni, anche temporaleschi, nel corso della giornata. Le ultime piogge sono previste fino al mattino di venerdì, seguite da un miglioramento che, anche in questo caso, potrebbe essere di breve durata”.