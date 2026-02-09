LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,106 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,106 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Perturbazioni atlantiche in Puglia: settimana all’insegna di piogge, rovesci e temporali

Le previsioni

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 09:00
pioggia maltempo
  • 31 sec

Con la totale assenza dell’anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell’Atlantico, da cui transiterà un’ennesima serie di perturbazioni che interesseranno anche la Puglia. La prima raggiungerà la regione già dalle prime ore di lunedì, con piogge in intensificazione soprattutto sulle province centro-meridionali e fenomeni più persistenti sul Salento. Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com

“Le temperature  – spiega l’esperto – caleranno, con massime previste a Foggia, Bari, Brindisi e Lecce intorno ai 13°C.

In serata il fronte inizierà a indebolirsi, allontanandosi verso l’Adriatico, e martedì mattina subentreranno graduali schiarite che si confermeranno fino a sera. Mercoledì una nuova perturbazione interesserà la Puglia, determinando un rapido peggioramento con piogge in intensificazione durante la giornata, ma in attenuazione già in serata, quando il fronte inizierà ad allontanarsi verso est.

Giovedì breve tregua nelle prime ore del giorno, in attesa dell’arrivo di un’altra perturbazione che provocherà un nuovo peggioramento dei fenomeni, anche temporaleschi, nel corso della giornata. Le ultime piogge sono previste fino al mattino di venerdì, seguite da un miglioramento che, anche in questo caso, potrebbe essere di breve durata”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Cerignola, 80enne armato si barrica in...

Sono ore ﻿di tensione a Cerignola, dove un intero quartiere è...
- 9 Febbraio 2026
Cronaca

Monopoli, tragedia al Porto: corpo ritrovato...

Una scoperta drammatica ha gelato la mattinata di Monopoli. Tra le...
- 9 Febbraio 2026
Cronaca

Bitonto, giovane ferito al torace dopo...

Una serata tranquilla tra colleghi si è trasformata in un incubo...
- 9 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, cantieri Brt: nuove ordinanze tra...

N﻿uove ordinanze sulla viabilità accompagnano un’altra fase delicata dei lavori per...
- 9 Febbraio 2026