A Putignano suona il corno del Giovedì Grasso

I festeggiamenti dei cornuti per questa 632^ edizione del Carnevale possono avere inizio. L’Accademia delle Corna ha messo a punto un ricco programma per il 12 febbraio. Si comincia all’alba. Alle 4.00 gli accademici, con il loro tradizionale copricapo e avvolti da un enorme mantello si ritrovano nel chiostro del Palazzo Municipale, intorno ad una brace, per rinnovare uno dei tanti riti che si susseguono nel corso della giornata. La cerimonia del “Quinto quarto” ricorda a tutti che le corna non sono solo lo scarto di macellazione del bove ma possono diventare un elegante ornamento.

Al banchetto partecipa anche il Sindaco Michele Vinella che consegna le Chiavi della Città al Presidente dell’Accademia delle Corna, Massimo Bianco. Alle 6.00 il consueto “tormentone” musicale dà la sveglia ai putignanesi: c’è la pubblica denuncia da parte degli uomini sposati del loro stato di esseri traditi. Il corteo si snoda tra le vie del centro storico per raggiungere la chiesa di Santo Stefano, nel centro storico, dove sacro e profano si fondono insieme per una energetica colazione a base di “cornetti”. È il preludio al momento più atteso dell’anno dove è proprio la grande segretezza a farla da padrone: l’elezione del Gran Cornuto del 2026. Sarà Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, a cedere il testimone al prescelto. Svelato il nome dell’eletto bisogna attendere il tramonto per celebrare il rito “purificatore” del Taglio delle Corna, preceduto dal Cornèo. Alle 18.00 gli accademici invitano in Piazza Plebiscito tutti i “traditi” per la rimozione del palco corneo e cancellare l’onta. E sempre nel cuore del borgo antico alle 21.00 Concerto dei “Rione Junno” con la danza di Lucia Scarabino. Gran finale alle 23.00 con la “Spaghettata con le corna”: una delle novità del Giovedì dei Cornuti brillantemente illustrato dall’artista Nicola Genco che da sempre firma gli eventi dell’Accademia delle Corna.