Nuova ondata di maltempo sulla Puglia, scatta l’allerta gialla

In arrivo una nuova ondata di maltrempo sulla Puglia, è quanto previsto dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla con validità dalle ore 15 di oggi e per le successive nove ore, a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse e del bollettino di criticità regionale.

In particolare, sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma potranno risultare localmente moderati soprattutto sulla Puglia meridionale. L’allerta riguarda diverse zone della regione. In particolare è stata dichiarata criticità gialla per rischio idrogeologico e per temporali nelle aree del Salento e nei bacini del Lato e del Lenne. Le condizioni di instabilità interesseranno anche Gargano e Tremiti, Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e la Puglia Centrale Adriatica.