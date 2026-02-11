MERCOLEDì, 11 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,169 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,169 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mobilità elettrica, potenziati i controlli nella Bat

Operazione dei carabinieri: sanzioni per 41mila euro

Pubblicato da: redazione | Mer, 11 Febbraio 2026 - 14:14
Foto Bisceglie (1)
  • 2 min

A Trani e Bisceglie, i Carabinieri della Compagnia di Trani con il supporto del personale della Polizia Locale di entrambi i Comuni e della Motorizzazione Civile di Bari, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’attività era finalizzata al contrasto delle violazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento a quelle inerenti alla mobilità elettrica, fenomeno in costante crescita e che sta evidenziando condotte di guida non conformi alle normative vigenti.

In particolare, l’attenzione operativa è stata rivolta ai comportamenti anomali da parte di alcuni conducenti di velocipedi a pedalata assistita, spesso utilizzati con modalità assimilabili a ciclomotori, in violazione delle prescrizioni tecniche e di circolazione previste dal Codice della Strada, con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità degli utenti, soprattutto nei contesti urbani ad alta densità pedonale.

Le verifiche, inoltre, sono state eseguite mediante l’impiego del Centro Mobile Controllo Ciclomotori e Motocicli della Motorizzazione Civile di Bari e hanno riguardato l’accertamento di eventuali modifiche non consentite volte ad aumentare la velocità e ad alterarne le prestazioni.

Nel corso dei controlli sono stati conseguiti i seguenti risultati operativi:

  • n. 7 ciclomotori sottoposti a sequestro amministrativo;
  • sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada elevate per un importo complessivo di 41.000,00 Euro;
  • n. 10 persone segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti;
  • 15 grammi di hashish e 1,4 grammi di marijuana sequestrati amministrativamente;
  • n. 45 persone identificate;
  • n. 30 veicoli controllati.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo congiunto di prevenzione e controllo del territorio attuato dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con le Polizie Locali di Trani e Bisceglie e con il contributo della Motorizzazione Civile di Bari, finalizzato a garantire il corretto utilizzo dei mezzi a mobilità elettrica, a rafforzare i livelli di sicurezza urbana e a tutelare l’incolumità dei cittadini.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

A Putignano suona il corno del...

I festeggiamenti dei cornuti per questa 632^ edizione del Carnevale possono...
- 11 Febbraio 2026
Bari , Primo Piano , Sport

Un punto che non serve a...

Difficile aspettarsi gol dagli attacchi meno prolifici della Serie B. Bari...
- 11 Febbraio 2026
Nazionale

Addio a James Van Der Beek,...

E' morto a 48 anni James Van Der Beek, indimenticabile volto...
- 11 Febbraio 2026
Cronaca

Mobilità elettrica, potenziati i controlli nella...

A Trani e Bisceglie, i Carabinieri della Compagnia di Trani con...
- 11 Febbraio 2026