Blitz antidroga nel centro storico di Bitonto, il sindaco: “Segnale importante per riportare sicurezza”

Negli scorsi giorni Francesco Paolo Ricci, in seguito a diversi episodi, aveva richiesto maggiore presenza dello Stato

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 08:38
628691628_18037847939765465_3508768941282610686_n
  • 24 sec

“Venerdì ho partecipato al Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico chiedendo con forza una maggiore presenza dello Stato in Città, alla luce degli ultimi gravi avvenimenti. Ieri è arrivata una risposta forte e decisa. Un segnale importante che va nella direzione che abbiamo indicato”. Scrive così sui social il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, in seguito a quanto avvenuto nella tarda serata di ieri in cui militari e forze dell’ordine sono intervenute per un blitz antidroga nel centro storico. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio, nello specifico la zona di Porta Robustina.

“Io continuerò, senza paura – prosegue il sindaco – a chiedere più sicurezza, più controllo del territorio e più attenzione per la nostra comunità. Andrò avanti con determinazione, perché so di avervi al mio fianco. Ringrazio per questa tempestiva operazione il Prefetto dottor Francesco Russo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti, la Maggiore Giovanna Bosso, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Bitonto Roberto Tarantino. Non mollo. Non molliamo”, ha concluso.

Foto Facebook

