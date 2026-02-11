Nuovo Codice della Strada, a Bari una giornata di studio per la Polizia Locale

Si è svolta questa mattina al Comando della Polizia Locale di Japigia una giornata di studio gratuita dedicata all’approfondimento del Nuovo Codice della Strada, a oltre un anno dall’entrata in vigore della riforma (Legge 177/2024). L’iniziativa ha coinvolto operatori della Polizia Locale e addetti ai lavori, con l’obiettivo di analizzare le principali criticità applicative della normativa e le prospettive future, in un contesto urbano in continua evoluzione.

Ad aprire i lavori è stata l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone, che ha sottolineato l’importanza dell’aggiornamento professionale per gli agenti impegnati quotidianamente sul territorio. “La formazione continua è fondamentale per svolgere al meglio il proprio ruolo a contatto con i cittadini, nel rispetto delle previsioni di legge e in una città sempre più dinamica”, ha evidenziato.

Il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, che ha moderato gli interventi, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel promuovere percorsi formativi, ricordando come “una Polizia Locale preparata e aggiornata rappresenti un valore aggiunto per tutta la comunità”. Nel corso della mattinata il dirigente comandante Saverio Petroni ha illustrato i principali aspetti della riforma, soffermandosi su sospensioni della patente, occupazioni di suolo pubblico, atti vietati, disciplina dei monopattini elettrici, condizioni psicofisiche dei conducenti, reati stradali e utilizzo degli autovelox, con uno sguardo ai nuovi scenari previsti per il 2026.

Nel pomeriggio il commissario Michele Santorsola ha approfondito i temi legati alle targhe estere, al REVE e all’esterovestizione, fornendo indicazioni operative sui controlli e sull’applicazione dell’articolo 93 bis del Codice della Strada. La giornata si è conclusa con un test di valutazione finale. Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione e, previa verifica del test, un attestato con valutazione valido ai fini della progressione in carriera secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.