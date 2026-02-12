Bari, nuovi divieti e restringimenti a Japigia per il Brt

Nell’ambito dei lavori per il BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, sono state firmate due nuove ordinanze dirigenziali per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale a Japigia, finalizzate a consentire l’avanzamento del cantiere, con l’obiettivo di concludere la realizzazione delle corsie che saranno riservate ai mezzi elettrici in via Caldarola, quando il BRT entrerà in servizio.

Pertanto, per quanto riguarda via Caldarola, da oggi al 12 marzo, e comunque fino al termine delle esigenze, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata a tutti i veicoli, nel tratto stradale compreso tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Archimede, su entrambe le carreggiate.

Inoltre, sino al giorno 11 marzo, è istituito il restringimento di carreggiata a tutti i veicoli sulla rotatoria tra via Caldarola e via Magna Grecia.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, quelli delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del loro servizio e i veicoli di soccorso pubblico e d’emergenza.

I cantieri per la realizzazione del BRT proseguiranno, contestualmente, in altre zone della città (via di Maratona, corso Vittorio Veneto e piazza Massari).

Per consentire lo svolgimento dei lavori, Amtab ha, dunque, disposto fino al 9 aprile le seguenti variazioni di percorso:

navetta “A” in direzione Piscine Comunali – i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

navetta “B” in partenza da piazza Massari – i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, a destra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

navetta “AB” in direzione Piscine Comunali – i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 2/ in direzione Piscine Comunali – i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario. In direzione via Conenna (Sant’Anna) i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 22 in direzione Piscine Comunali – i bus giunti in via Cairoli, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario. In direzione via Torre di Mizzo, i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 27 in direzione Piscine Comunali – i bus giunti in via Cairoli, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario. In direzione parco Domingo, i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 42 in direzione Piscine Comunali – i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario. In direzione area di sosta Pane & Pomodoro, i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 50 in partenza da piazza Moro – i bus giunti in via Cairoli, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Sono effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso ed è stato ripristinato il capolinea della navetta “A” dell’area di sosta di corso Vittorio Veneto (lato terra).

Vengono, invece, soppresse le seguenti fermate: Prefettura, Giardini d’Aragona, Massari (A). In sostituzione della fermata di piazza Massari, gli utenti avranno a disposizione la fermata utile in corso Vittorio Emanuele.

Per tutta la durata dei lavori, il capolinea della navetta “B” sarà differito presso l’area di sosta “Pane e Pomodoro”.